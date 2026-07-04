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250 Jahre USA – weshalb ich euch immer noch liebe (trotz allem Sch...)

We the People – by Shepard Fairey, 2017 https://scontent.fzrh5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/467972464_10161107036498235_8320454101639906115_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&amp;cstp=mx1872x832&amp;ctp=s1872x83 ...
Bild: facebook
Kommentar

Zum 250. Geburri: Sachen, für die ich die USA liebe (trotz allem Sch…)

Ja, die meisten liegen bereits einiges in der Vergangenheit zurück. Doch sie sind grossartig. Und, ja, sie sind amerikanisch.
04.07.2026, 06:0704.07.2026, 06:08
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wir vergessen es gerne mal, aber 250 Jahre sind ein stattliches Alter für einen Nationalstaat. Etliche europäische Staaten sind deutlich jünger. Deutschland etwa wurde erst 1871 zu einer Nation. Italien 1861. Die Schweiz 1848 – vorher war sie eine lose Ansammlung quengelnder Kantone, die jeder für sich wie eigenständige Staatswesen agierten.

Und das wichtigste ausländische Vorbild für die Schweizer Bundesverfassung von 1848?

USWahl2024, die großen Präsidenten, George Washington George Washington presiding over the Philadelphia Convention, with Alexander Hamilton and Benjamin Franklin being present among others. The artwor ...
Bild: imago

Die Verfassung der Vereinigten Staaten. Zweikammerparlament, föderales System, Grundrechte. Danke, USA!

Ja, als Konzept, als Idee waren die Vereinigten Staaten radikal, visionär und ihrer Zeit voraus. Grund genug also, dieses Jubiläum zu feiern, nicht?

Bloss … ach.

Im Januar 2017, pünktlich zur Inauguration Trumps, listete ich Gründe auf, weshalb man trotz eines verabscheuungswürdigen Präsidenten weiterhin die USA lieben könnte. Damals wusste man zwar, was der Donald für ein Typ sei, doch nicht wenige meinten, «ach, der wird als Präsi ganz zahm».

Yeah, right.

Ach, es wäre schlicht zu deprimierend, alles aufzulisten, was in den USA schiefläuft. Ganz vieles wegen Trump. Aber nicht alles, denn etliche Probleme und Ungerechtigkeiten bestehen seit jeher. Die hohen ethischen Grundsätze der Verfassung standen historisch schon immer im krassen Gegensatz zur Realität – besonders, wenn man in Regionen lebte, wo die USA gerade handfeste Interessen durchsetzten. Oder wenn man im eigenen Land der falschen Bevölkerungsgruppe angehörte.

Ach, es ist tragisch. Und historisch kompliziert und verworren. Und zudem nicht wirklich Thema dieses Artikels. Nein, hier wollen wir zur Abwechslung mal die Stimmung heben. Hier folgt eine willkürliche Anzahl willkürlicher Sachen, bei denen es einem wieder warm ums Herz wird – 43 Gründe, weswegen man die USA immer lieben wird.
(Nein, 250 habe ich nicht geschafft.)

Los geht's!

Diese Bar in Oakland, Kalifornien

oakland kalifornien fump truck fuck trump
Bild: obi/watson

Die Beastie Boys überfallen Madonna mit Spritzpistolen während ihres Konzerts im Madison Square Garden, New York City.

Die Beastie Boys überfallen Madonna mit Spritzpistolen während ihres Konzerts in Madison Square Garden, New York City, anno 1986. https://twitter.com/HistoricalPics?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5E ...
Bild: imago

1986 war das. Jö, waren die alle jung.

The Ramones vor dem Obersten Gerichtshof

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Bild: getty

«They laid down the law.»

Damals, als ein Cowboy mit einer
Boeing 707 eine Fassrolle flog.

Fassrolle Boeing 368-80, Boeing 707 Tex Johnston Testpilot August 1955.
Bild: WikiCommons

Im Ernst jetzt! Es geschah bei einem Demonstrationsflug der damals brandneuen vierstrahligen Boeing 707 anno 1955. Unangekündigt legte Testpilot Tex Johnston den Steuerknüppel des 40x40 Meter grossen Flugzeugs um und vollführte eine perfekte Fassrolle.

Unser aller Prinzessin Leia beim Baden

Carrie Fisher 1983 Carrie Fisher on Stinson Beach in Northern California with the cast of Star Wars. (Photo by Aaron Rapoport/Corbis via Getty Images)
Bild: Getty Images

Selten hat man Carrie Fisher glücklicher gesehen als bei diesem Fotoshooting anno 1983 für «Rolling Stone Magazine».

Carrie Fisher 1983 Carrie Fisher on Stinson Beach in Northern California with the cast of Star Wars. (Photo by Aaron Rapoport/Corbis via Getty Images)
Bild: Getty Images
Carrie Fisher 1983 Carrie Fisher on Stinson Beach in Northern California with the cast of Star Wars. (Photo by Aaron Rapoport/Corbis via Getty Images)
Bild: Getty Images

Martin Luther King, der im Beisein seines Sohnes das verbrannte Kreuz eines Ku-Klux-Klan-Angriffs vor seinem Haus entfernt. Und unverdrossen weitermacht.

Using one hand, integration leader Reverend Martin Luther King Jr. pulls up the four foot cross that was burned on the front lawn of his home on April 26th. With King is his son Martin Luther III, 2. ...
Bild: Bettmann

So geht Vorbildfunktion.

Diese Autoverkäufer

ugly but honest hässlich aber ehrlich strassen schild tucson arizona autohändler http://tucson.com/news/local/tucson-oddity-ugly-but-honest-motto-gets-dealer-lots-of/article_f7a6702d-476d-515a-b4ea-9e ...
Bild: tucson.com
harrison ford autohändler USA http://www.rireenboite.com/2015/10/galerie-images-droles-insolites-n-332-88-images.html
bild: reddit

Denn schliesslich haben die Amerikaner Dad Jokes erfunden.

Dieser wagemutige Surfer zwischen den Pfeilern des Huntington Beach Pier, 1962

Surfing Surfing in the 1960s in California , USA United States PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUIxONLY Copyright: xTopFotox 1336413
Bild: www.imago-images.de

Der berühmteste Armbruch der Filmgeschichte

Faster Pussycat kill kill russ meyer
Bild: imdb.com

«Ich versuche nie was. Ich mach es einfach.» – Tura Satana in Russ Meyers Kultfilm «Faster, Pussycat! Kill! Kill!» (1965).

Die berühmteste Duschszene der Filmgeschichte

janet leigh psycho hitchcock dusche duschszene mord horror movie film hollyowood retro https://en.wikipedia.org/wiki/Psycho_(1960_film)
Bild: wikicommons

Und selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wisst ihr trotzdem, wie der Soundtrack in diesem Moment klingt.

Die grösste Rede der Filmgeschichte

Video: YouTube/Turner Classic Movies

Eigentlich ist sie eine der grössten Reden der Geschichte, punktum: Charlie Chaplins Appell für Demokratie, Frieden und Menschlichkeit in «The Great Dictator» (1940).

Cyndi Lauper, die Dolly Parton so innig umarmt

Musicians Dolly Parton and Cyndi Lauper attend the Grand Opening Celebration and Ribbon Cutting to Unveil the New Sony Music Recording Arts Complex on May 10, 1993 at the Sony Music Recording Arts Com ...
Bild: Getty

So reagieren glaub alle, die Dolly Parton kennenlernen dürfen. Auch Cyndi Lauper.

Hunde auf Motorrädern mit Sonnenbrillen

https://twitter.com/hashtag/bikerpets hund bulldogge brille harley davidson motorrad
Bild: twitter

Dieser verliebte Kaktus in Scottsdale, Arizona:

saguaro kakteen palme scottsdale arizone USA
Bild: obi

Es wurde mir immer warm ums Herz, als ich vorbeifuhr.

«Satanischer Exorzismus inkl. Brathühnchen – 50 Cent»

satanic exorcism kentucky fried chicken
Bild: obi

Hey, so 'ne Teufelsaustreibung macht Hunger, weisch.

Lady Day und Mister

Billie Holiday and her dog Mister, NY 1947. Her favorite and most famous dog was her boxer, Mister, who was a constant companion and source of comfort during her tours and performances.
Bild: imago

Lady Day – so wurde Jazz-Ikone Billie Holiday von ihren Fans genannt. Mister – so wurde Billies geliebter Boxer, der sie auf Tournee begleitete, von ihr genannt.

Dieser unglaubliche Moment an den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City.

ZUM 50. JAHRESTAG DER GRUENDUNG DER BLACK PANTHER PARTY (BPP) AM SAMSTAG, 15. OKTOBER 2016, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Extending gloved hands skyward in racial protest, ...
Bild: AP

Ob es der Elite gefällt oder nicht: Protest ist nun mal eine amerikanische Tradition.

Hach. Julianne Moore.

Julianne Moore Michael Thompson Photoshoot for Vanity Fair 2003 http://www.imagozone.com/vedete/Julianne-Moore/2003/Julianne-Moore-001?size=full
bild: imago

Sie ist die Beste.

Der Sonnenaufgang in Südkalifornien

USA südkalifornien huntington beach surfer surf city pch pacific coast highway sonnenaufgang
Bild: watson/obi

Tom Morello. Geiler Siech.

Marilyn Monroe, die auf einem Spielplatzkarussell sitzend James Joyce' «Ulysses» liest.

marilyn monroe ulysses james joyce http://essays-eve.blogspot.ch/2013/05/and-so-this-is-how-i-read-ulysses.html
Bild: national portrait gallery/eve arnold

Ein anstrengendes Buch ist das, imfall.

Die obsessive Etikettierung in der Batman-TV-Serie der 60er-Jahre:

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Die obsessive Etikettierung der Batman-TV-Serie der 60er-Jahre
«Lagerraum der Verbrecher»
quelle: via messynessychic.com / via messynessychic.com
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Dieser Chevrolet Impala SS-396 von 1966

chevrolet impala 1966 ss396 zürich burghölzli
Bild: obi

AKA mein Midlife-Crisis-Mobil.

Rat Rods – die wahren Outlaws der Autowelt

viva las vegas 2019 rat rod ford model t becky lee walters baroni hot rod
Bild: obi/watson

Weder schön noch elegant, geschweige denn praktisch oder sicher, von Büezern aus billigen Versatzstücken zusammengeflickt und zu überlauten Nerv-Mobilen umfunktioniert: Rat Rods sind die letzte Bastion automobiler Freiheit.

Bumper Stickers als ultimativer Ausdruck freier Meinungsäusserung

Lustige bumper stickers - autoaufkleber
Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Niemand macht das besser (und intensiver) als die Amis.

Tina Turner. Die Grösste.

Studio portrait of American rock singer Tina Turner, wearing a dark crocheted mini-dress, singing while her long dark hair flies around her face, New York, New York, November 25, 1969. (Photo by Jack ...
Bild: Archive Photos

Gangsta Rap. Und Countrymusik. Und am besten gleich beides zusammen.

NWA george strait straight outta compton country musik hip hop rap

Iggy Pop mit Debbie Harry anno 1977

Iggy Pop with Debbie Harry, Toronto 1977
Bild: getty

Nein, auch hinter der Bühne trägt der gute Herr Pop kein Oberteil.

Diese Redneck-Hochzeit in Hebron, Georgia

Attendees of the Redneck Olympics in Hebron cheer as a monster truck carrying Lucretia Blais to her wedding with Jeff Gould arrives at the main stage in Hebron, Maine Saturday, August 3, 2013. (Photo ...
Bild: Portland Press Herald

Die «Back to the Future»-Trilogie

back to the future art deloread marty mcfly 1985 1955 2015 1885 http://eegg.dip.jp/text/20131111184120.html
Bild: eegg.dip.jp

Komm, nenn mir eine bessere Film-Trilogie. Ich warte.

«Andor»

Andor - Star Wars - The REvolution Starts Now https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/9dqcGFaVD6XVJ6RXvVS6yN.jpg
Bild: lucasfilm

Komm, nenn mir eine bessere Science-Fiction-Serie. Ich warte.

Würde wider Waffen

In this image released Monday Feb. 13, 2017 by World Press Photo titled &quot;Taking A Stand In Baton Rouge&quot; by photographer Jonathan Bachman for Thomson Reuters which won first prize in the Cont ...
Bild: AP/World Press Photo

«Taking a Stand in Baton Rouge» (Haltung zeigen in Baton Rouge), so der Titel dieses Pressefotos, das die Krankenschwester Ieshia Evans im Moment ihrer Festnahme zeigt während einer Demonstration gegen Polizeigewalt am 9. Juli 2016. Evans' Ruhe, Standhaftigkeit und Anmut stehen im Kontrast zu der waffenstarrenden technologischen Übermacht der Bereitschaftspolizei.

Rosa Parks, die in Montgomery, Alabama, vorn im Bus sitzt; Dezember 1956.

Rosa Parks sits in the front of a bus in Montgomery, Alabama, after the Supreme Court ruled segregation illegal on the city bus system on December 21st, 1956. Parks was arrested on December 1, 1955 fo ...
Bild: Bettmann

Ein Jahr vorher war sie deswegen verhaftet worden.

The Godfather of Soul

James Brown mit seiner Lincoln Continental und seinem Learjet auf dem Flughafen von Los Angeles, 1969. http://hooniverse.com/2015/10/16/last-call-cool-cat-edition/ auto soul funk rock pop James Brown ...
Bild: Getty

Alias James Brown (mit Lincoln Continental und Learjet).

«‹I feel good› – James Brown said that ... but I feel better.»

LOS ANGELES - OCTOBER 1: Little Richard appears on The Glen Campbell Goodtime Hour. Image dated October 1, 1971. (Photo by CBS via Getty Images)
Bild: CBS

Little Richard – der Performer, dem James Brown (und so ziemlich jeder Rock- und Soul-Sänger nach ihm) alles verdankt. Der Godfather des Godfather, gewissermassen.

Conde's Middle of Nowhere Gas Station

Conde&#039;s Middle of Nowhere Gas Station, Arizona chevrolet pickup truck baroni usa
Bild: obi

Tja, tatsächlich mitten im Nirgendwo auf der Interstate 8 in Arizona.

«Somos más americanos que todititos los gringos.»

La Revancha Long Beach Tacos burritos mexikanisch südkalifornien USA migranten
Bild: obi

Diese Textzeile aus dem gleichnamigen Song von Los Tigres del Norte steht für die Tatsachen, dass 1) die USA von Einwanderern gegründet wurden und zeitlebens von Einwanderern jeder Couleur geformt wurden (weshalb es eine konzeptuelle Absurdität ist, wenn weisse Amis gegen Einwanderer wettern) und 2) dass mexikanische Einwanderer aufgrund ihrer grösseren Durchmischung mit amerikanischen Ureinwohnern in der Tat viel amerikanischer sind als all die Weissbrote. Und besseres Essen haben sie auch noch.

Dieses wohl kalifornischste Ladenschild ever

the most california sign ever come in we&#039;re awesome kalifornien san diego usa
Bild: obi

Diese Religionsbekundung, die selbst diesem Atheisten gefällt

Jesus Saves: Baroni in Cave Creek, Arizona
Bild: obi

Die Tatsache, dass es gut und gerne passieren kann, dass du eine Bloody Mary bestellst und dann alleine schon die Garnitur eine ganze Mahlzeit ist

restaurants oliver baroni europa usa the attic on broadway long beach meaty man cocktail bloody mary kalifornien
Bild: obi

«Meaty Man» hiess dieser Cocktail – und ja, das ist ein waschechter Pulled-Pork-Burger, der dort als Garnitur im Drink steckt. U-S-A! U-S-A!

Muhammad Ali, der 1981 den Suizid eines Vietnam-Veteranen verhindert

Muhammad Ali verhindert den Freitod eines Vietnam-Veterans, 1981. http://all-that-is-interesting.com/muhammad-ali-outside-the-ring usa history retro boxer boxing suizid selbstmord cassius clay
Bild: getty

«I am the Greatest», pflegte Muhammad Ali gern und oft zu sagen. Wohl hatte er recht – besonders in diesem Fall hier.

Und stellvertretend für die unglaubliche Schönheit und Vielfalt der nordamerikanischen Landschaft, dieser Rasthalt auf dem Weg von Phoenix nach Las Vegas:

dodge challenger arizona saguaros auto landschaft usa
bild: obi

Oder, nein, halt! Vielleicht dieser Strandabschnitt von La Jolla, San Diego:

la jolla san diego kalifornien usa surf
Bild: obi

Oderrrr ... ach, Beispiele gäbe es unendlich viele.

Und zum Abschluss: Dieses Erinnerungsfoto an eine First Family, die kultiviert und erhaben war.

ZUM ABSCHIED DES OFFIZIELLEN FOTOGRAFEN DES WEISSEN HAUSES, PETE SOUZA, ENDE JANUAR 2017 STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - This photo provided by the White House, taken Dec. 11 ...
Bild: AP The White House

Mögt ihr euch erinnern? Ja, es gab mal eine Zeit, als die Bewohner des Weissen Hauses nicht ausschliesslich für Spott und Kopfschütteln sorgten.

Nun, Happy 250th Birthday, USA! Auf, dass es euch wieder besser geht!

DANKE FÜR DIE ♥
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