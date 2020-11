Emma Amour: «Ich komme nicht mal in die Nähe eines ONS!»

Liebe Emma



Ich bin nun 30 und seit fast neun Jahren in einer Beziehung. Ich liebe meine Freundin immer noch über alles und auch das Zusammenleben ist sehr harmonisch. Auch im Bett läufts noch, obwohl ich schon etwas öfter will als sie.



Wir können auch grundsätzlich über alles offen reden. Auch darüber, dass sich bei mir so etwas entwickelt hat, was ich mal «Begehren nach anderen» oder «Drang nach Abwechslung» nenne.



Sie wiederum ist zufrieden damit, dass ich ihr einziger Mann bin. Das lässt sich vielleicht damit erklären, dass sie vor mir ihre wilde Phase hatte, in der sie sich mit etlichen Männern ausgetobt hat.



Ich hingegen wurde nur drei Mal abgeschleppt und beim dritten Mal hatte es so gut gepasst, dass es mehr wurde.



Nun sehne ich mich also nach einer wilden Phase. Ich habe einfach das Gefühl, mich nie richtig ausgelebt und ausprobiert zu haben.



Ich kann mit meiner Partnerin offen reden und es kamen auch Vorschläge. Vom Swingen und Dreiern ist sie zwar nicht abgeneigt aber auch nicht wild drauf. Eine offene Beziehung steht auch zur Diskussion, hätte sogar einen Freipass aber es scheitert daran, dass ich wohl der unverführerischste und flirtunfähigste Typ auf Erden bin. Wirklich, ich komme nicht mal in die Nähe eines ONS.



Schlussendlich glaube ich fast, dass ich die Tatsache akzeptieren muss, dass ich nicht alles haben kann und sich nicht jeder sexuelle Wunsch erfüllt. Wenn ich dran denke, wie verloren ich als Single wäre, klingt alles wie ein Luxusproblem.



Liebe Grüsse,

Noah