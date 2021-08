«Ich bereue, meine wilden Jahre nicht gelebt zu haben»

Liebe Emma



Ich lebe seit sechs Jahren mit meiner Frau zusammen, die ich von ganzem Herzen liebe und wir sind während dieser Zeit auch Eltern von zwei Kindern geworden.



Unsere Beziehung ist in jeder Hinsicht perfekt. Ich habe in ihr einen Menschen gefunden, der mit meinen Macken gut umgehen kann und mich so nimmt, wie ich bin.



Wir haben eine gute Streitkultur und können auch nach emotionalen Diskussionen rasch wieder aufeinander zugehen und wir sind beide bemüht, uns auf den Standpunkt des anderen einzulassen.



Der Sex ist genial, manchmal einfühlsam und zärtlich, dann aber auch spontan, triebgesteuert hart und versaut.



Obwohl wir kleine Kinder haben und beruflich stark eingespannt sind, haben wir Lust aufeinander und schlafen fast jeden Tag miteinander.



Wir lachen viel zusammen und sind beide glücklich und dankbar, uns gefunden zu haben.



Weshalb bitte ich Dich also um Deinen Rat?



Ich bin Ende dreissig und habe meine wilden Jahre nie gelebt, da ich vor meiner Partnerin 2 Mal in längeren Beziehungen war und während dieser Zeit auch viel Energie in meine berufliche Karriere investiert habe.



Wir sind beide Ärzte, aber im Gegensatz zu mir hat meine Partnerin die Studienjahre und die Assistenzarztzeit ungebunden und in vollen Zügen genossen und gefeiert.



Obwohl ich privat glücklich und in meinem Beruf erfolgreich bin, nagt in letzter Zeit das Gefühl an mir, dass ich mir die Hörner nie abgestossen und meine wilden Jahre gelebt habe.



Während ich mit 4 Frauen geschlafen habe, hatte meine Partnerin mit 20+ Männern Sex.



Ich bin froh, dass sie sich ausgetobt hat und wünschte retrospektiv, ich hätte es in jüngeren Jahren auch getan weil ich nun das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben.



Hast Du mir einen Rat, wie ich meinen Frieden mit der Situation finden kann?



Liebe Grüsse,

Tim