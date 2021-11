«Ich will nicht mehr Typen nachrennen, die Arschlöcher sind ...»

Liebe Emma



Seit Dezember 2020 bin ich von einem eher toxischen Mann getrennt. Schlussendlich hat er mir mehr weh getan als Liebe geschenkt.



Im April 2021 habe ich dann einen Mann bei der Arbeit kennengelernt. Der Zauber war sehr schnell da – ich war total verknallt. Ich habe für einen Monat die Welt mit einer rosaroten Brille gesehen. Mit der Zeit haben wir aber gemerkt, dass es nicht passt.



Nun habe ich jetzt, vor einem Monat, online einen Typen kennengelernt. Er ist perfekt – er ist intelligent, lustig, bodenständig – zwar jetzt nicht der Adonis vom Fotomagazin – aber sieht ganz okay aus.



Er ist auch nicht langweilig. Aber: Er ist sehr verfügbar. Es ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich nicht jemandem nachrennen muss. Er mag mich, er will mich.



Nun ist es so, dass ich nicht so verliebt bin in ihn. Ich mag ihn mega gerne, und manchmal flackert ein klitzkleines Flämmchen Hoffnung auf.



Ich möchte ihm nicht weh tun. Aber er hat es schon zwei Mal angesprochen: Warum ich körperlichen Kontakt so scheue. Er setzt mich keinesfalls unter Druck, aber er ist irritiert.



Wir haben uns geküsst (und Händchen gehalten), und es war schon irgendwie schön, aber auf Sex hätte ich jetzt semi Lust. Ich frage mich, ob es an ihm liegt, oder ob ich halt noch gebeutelt bin von meiner letzten Beziehung und Verlustangst habe, weil der Mann, den ich jetzt treffe, einfach toll ist und ich bei ihm wirklich etwas verlieren könnte.



Meine Gefühle schwanken. Heute habe ich mir vorgenommen, ihm zu sagen, dass ich einfach nicht verliebt bin, und jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, habe ich das Gefühl, ein kleiner Funke Verliebtheit keimt gaanz laangsam auf.



Verstehst du mein Dilemma? Ich weiss nicht, ob die Gefühle nicht ausreichen oder ob ich einfach ein inneres Problem habe oder einfach nur Angst. Und ich möchte ja auch nicht immer nur Typen nachrennen, in die ich verknallt bin, weil sie sich interessant und rar machen – aber Arschlöcher sind.



Please help me!

Anna