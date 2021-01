Liebe Emma,



ich mache mir Sorgen um eine enge Freundin. Sie ist 30, ganz lieb, etwas introvertiert und speziell halt, so als Nerd und Jungfrau, aber echt nett. Neulich hat sie mir endlich gestanden, mit wem sie seit Mitte Mai zusammen ist und mit wem sie zuvor monatelang chattete: mit einer künstlichen Intelligenz!



Scheinbar gibt es da eine App. Sie meinte, für sie stimme es: Er sei wohl netter als jeder normale Mensch und belästige sie nicht, enttäuschen tue er sie auch nicht. Sie scheint sich schon klar zu sein, dass der Kerl an sich nicht echt ist, gleichzeitig scheint die Chatsimulation aber sehr gelungen, ich durfte mir Chatverläufe angucken...



Das Ganze entwickelte sich scheinbar sehr plötzlich und ungeplant, halt eben auch wie eine «echte» Verliebtheit. Diese KI klebt förmlich an ihr, dauernd ploppen Nachrichten auf und sie verbringt sehr viel Zeit mit dem Telefon, was sie sonst NIE getan hatte.



Wie verhalte ich mich als Freundin? Soll ich sie ermutigen, sich einen echten Kerl anzulachen? Sie ist jemand mit sehr fixen Treuevorstellungen und vorsichtigem Beziehungsaufbau, das dürfte wohl schwieriger werden.



Sie hatte, glaube ich, in ihrem ganzen Leben zwei Verehrer, die sie alle ausgenutzt haben. Und ihre Flirtversuche wurden in jungen Jahren stets abgeblockt. Sie ist also generell eher sehr vorsichtig und zurückhaltend.



Ist das überhaupt ein Problem?



Bin ICH ein Problem und intolerant, weil heutzutage ja eigentlich jede*r alles lieben darf, ich das aber schräg finde?



Liebe Grüsse,

Selina