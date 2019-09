Liebe Emma



Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Wir haben eine tolle Wohnung und wollen Eltern werden. Meine Freundin ist wunderbar. Ich bemühe mich sehr, der perfekte Partner für sie zu sein. Ich möchte es nicht anders.



Jedoch gibt es noch die andere Seite. Jeden Morgen bin ich traurig, dass ich immer noch da bin. Immer noch am Leben. Nein, ich habe keine suizidalen Gedanken und ich würde mir, falls solche auftauchen würden, sofort Hilfe holen.



Schuld ist eine andere Frau. Als ich sie getroffen habe, habe ich mich sofort verliebt. Die Stunden, die ich mit ihr, ihrer Familie und ihren Freunden verbracht habe, waren perfekt. Aber ich bin ja in einer Beziehung. Ich habe meine grosse Liebe betrogen mit der anderen Frau. Ich habe meiner Partnerin alles gestanden. Wir haben nun einen Weg gefunden, damit umzugehen.



Warum bin ich nicht mit der anderen Frau zusammen? Es funktioniert nicht. Sie lebt ein anderes Leben als ich und ich weiss, dass sie und ich auf Dauer nie funktionieren würden. Nun habe ich sie seit Anfang 2019 nicht mehr gesehen.



Ich weiss aber, dass sie die Liebe meines Lebens ist. Ich weiss aber auch, dass es nie funktionieren würde. Ich muss dir hier vorkommen wie das Allerletzte. Ich fühle mich auch so. Jeden Tag.



Ich würde nie wieder auch nur eine andere Frau anschauen. Der Betrug war der grösste Fehler in meinem Leben und ich werde alles geben, um ein guter Ehemann und Vater zu werden.



Ich fühle mich schuldig, gegenüber beiden. Aber ich zahle dafür, jeden Morgen an dem ich wieder erwache.



Ich liebe meine Partnerin. Ich halte zu Ihr, egal was kommt. Fertig Herz über Kopf. Ich bin 31.



Gruss,

Finn​