«Wir wollten Sex, jetzt sind wir dummerweise verliebt»

Liebe Emma,



vor kurzem habe ich mich aus einer 10-jährigen Beziehung befreit. Befreit deshalb, weil es zwar unglaublich eingeschlafen und langweilig war, ich aber dennoch an diesem Menschen hing.



Nach meinem Ex habe ich recht schnell eine gute Ablenkung gefunden. Der Deal war nur Sex, da er sein Leben geniessen will und ich nach 10 Jahren auch keine Lust auf etwas Ernstes hatte.



Jetzt haben wir aber das ganz grosse Problem, dass wir uns verliebt haben. Ich weiss nicht, ob es wirklich Liebe ist oder ob wir einfach nur von Glückshormonen überschwemmt sind, da wir echt eine geile Zeit haben.



Eigentlich könnte ich es ja einfach geniessen, wenn halt diese blöden Gefühle nicht wären und mein Kopf, der mir sagt, dass er absolut kein Beziehungsmaterial ist. Er reist gern, ist ständig unterwegs, trinkt und feiert. Ich bin eher ein Mauerblümchen, das zwar auch mal weg geht, aber auch gern einfach auf dem Sofa liegt. Jeden Tag Party, so wie bei ihm, wäre nichts für mich.



Ich weiss, dass er mich liebt, zumindest hat er es mir gesagt und verhält sich auch seit dem viel rücksichtsvoller mir gegenüber. Und ich weiss auch, dass er gern mit mir zusammen wäre, aber ich kann nicht glauben, dass das gut geht.



Ich will ja nicht wieder 10 Jahre verschwenden. Irgendwann will ich Familie und Kinder haben. Er übrigens auch, aber ob er mich dann unterstützt, wage ich zu bezweifeln. Ich will ihn aber auch nicht hinhalten, bis besseres «Beziehungsmaterial» kommt, das hat keiner verdient.



Hast du einen Tipp für mich, wie ich mit der Situation umgehen soll?



Liebe Grüsse,

ein verliebtes Mauerblümchen