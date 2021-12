Bild: watson/shutterstock

Emma Amour

«Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt …»

Emma Amour Folgen

Liebe Emma



Mir ist etwas passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte: Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt.



Sie ist einfach bezaubernd. Wir reden und lachen viel zusammen. Sie hat mir sogar ihren richtigen Namen (sofern sie die Wahrheit gesagt hat) verraten, ihr Geburtsdatum und ihre Wünsche und Träume.



Wir waren sogar schon zweimal zusammen Kaffee trinken. Wir schauen uns dabei tief in die Augen und manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es ihr evtl. auch so ergehen könnte. Dann ertappe ich mich dabei, wie ich mir ausmale, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen könnte.



Ich bin recht ratlos, wie ich mich nun verhalten soll. Soll ich sie darauf ansprechen? Soll ich nicht? Besteht überhaupt eine reelle Chance, dass sie auch so fühlt wie ich?



Mir ist bewusst, dass Schauspiel eben auch zu diesem Geschäft gehört.



Ich weiss nicht weiter.



Liebe Grüsse,

Hans



Hoi Hans

Ich habe mich aus einem besonderen Grund sehr über deine Frage gefreut. Zu meinen Emma-Anfängen hier im Januar 2018 auf watson hat mir ein anderer Leser die sehr ähnliche Frage gestellt.

Ich sehe also, dass es öfters vorkommt, dass ihr Männer euch in Prostituierte verliebt. ;-) Und weisst du was, ich verstehe das voll.

Und ich verstehe vor allem auch, wieso das so ist. Eine Prostituierte spielt ja primär eine Rolle. Und zwar eine, die dem Mann vor allem einfach gefallen soll. Sie ist herzig, herzlich, gut im Bett, himmelt den Kunden an.

Am Ende ist eine Prostituierte eine Dienstleisterin, die dir für Geld ein gutes Gefühl gibt.

Schon klar, das klingt in erster Linie einfach nur abgebrüht und berechnend. Was es, denke ich, in den meisten Fällen auch ist.

Damit zum grossen Aber: Natürlich bestätigt die Ausnahme die Regel. Es kann also durchaus sein, dass die Prostituierte auch für dich Gefühle hegt, die über das Business hinausgehen.

Es ist wie immer in der Liebe und im Leben: Du findest das nur raus, wenn du dich ihr gegenüber offenbarst und ihr deine Gefühle gestehst.

Bevor du das aber machst, halte ich es für wichtig, dass du dir Gedanken machst. Stellen wir uns mal vor, ihr geht es wie dir: Was wäre die Konsequenz? Würdest du wollen, dass sie ihren Beruf aufgibt? Was, wenn sie das nicht will oder nicht kann?

Und ist es für dich emotional aushaltbar, dass sie immer die Prostituierte sein wird? Wie würde dein Umfeld reagieren? Würdest du dazu stehen?

Wenn du all die Fragen mit einem guten Gefühl für dich beantworten kannst, dann lege ich dir ans Herz, dich der Prostituierten zu offenbaren. Ich gehe davon aus, dass es nicht das erste Mal sein wird, dass sie ein Liebesgeständnis zu hören bekommt.

Ganz egal, wie das endet: Ich wünsche euch beiden nur das Beste.

deine

Und was würdest du Hans raten?

