Momentan bringt Disney etappenweise die neuen Folgen der 2. Staffel «Andor» heraus. Bild: disney

Wichtige Figur im «Star Wars»-Universum neu besetzt – das steckt dahinter



Die gigantische «Star Wars»-Welt bekommt unerwarteten Zuwachs. Dies passiert allerdings nicht ganz freiwillig, sondern ist einem unglücklichen Umstand geschuldet.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Seit dem 23. April werden die neuen Folgen der zweiten Staffel von «Andor» wöchentlich als Kapitel veröffentlicht. Dabei gibt es immer drei Episoden zu sehen. Nun müssen die Fans feststellen, dass eine Figur aus dem Franchise neu besetzt wird.

Schöpfer der Serie ist Tony Gilroy, der die Vorgeschichte des Kinofilms «Rogue One: A Star Wars Story» aus dem Jahr 2016 erzählt.

Was es jetzt mit der Änderung im Kosmos der «Star Wars»-Welt auf sich hat, erzählt Gilroy selbst.

«Andor» Staffel 2 Folge 6: grosse Änderung

In der sechsten Folge der zweiten Staffel von «Andor» gibt es eine neue Besetzung einer beliebten Figur im Kosmos von «Star Wars». So kehrt eine Rolle zwar zurück, aber nicht in erwarteter Gestalt.

Jimmy Smits verkörpert nicht mehr die Figur Bail Organa. Smits ist aus vielen «Star Wars»-Produktionen bekannt.

Unter anderem in «Rogue One: A Star Wars Story» und in der Mini-Serie «Obi-Wan Kenobi» wirkte er mit. Sein Debüt gab er in «Star Wars: Episode II». Für «Andor» hingegen muss er passen. Statt Jimmy Smits ist jetzt Benjamin Bratt in der Rolle von Bail Organa zu sehen.

Jimmy Smits als Senator Bail Organa in «Rogue One: A Star Wars Story». Bild: lucasfilm

«Andor»-Schöpfer Tony Gilroy erklärt «Entertainment Weekly», warum die Figur für die Serie neu besetzt wurde. Schon im ersten «Star Wars»-Film aus dem Jahr 1977 wird Senator Bail Organa mit Namen genannt.

Gilroy erklärt die jüngste Entscheidung mit einer logistischen Herausforderung.

«Andor»-Schöpfer muss Zeitprobleme kompensieren

«Wir haben es nicht hinbekommen», gibt Gilroy zu. Zu Jimmy Smits Fehlen führt er aus: «Die Terminplanung hat nicht geklappt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, aber er war nicht verfügbar und konnte nicht kommen.»

Gilroy gibt zu bedenken, dass die Rückkehr bekannter Gesichter wirklich kompliziert sei. Ein weiterer Grund sind die Kosten.

Der Schöpfer betont: «Es ist sehr teuer. Es ist sehr wichtig, wer wann arbeitet. Es war zwar mit viel Aufwand verbunden, aber wir haben es terminlich einfach nicht hinbekommen.» Nun kommt Benjamin Bratt zum Einsatz.

Benjamin Bratt Bild: keystone

Die Idee sei im Übrigen von Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy gekommen, verrät Gilroy. Er schwärmt: «Es war einfach eine brillante Idee. Er ist ein wunderbarer Mensch, zeigt am Set grosse Begeisterung, hat eine grosse Beliebtheit und macht seine Arbeit mit Freude.»

Nach einem Kurzauftritt in Folge sechs ist Benjamin Brat als Bail Organa kommende Woche in den weiteren Folgen richtig zu sehen.

Mehr zum Thema Filme und Serien: