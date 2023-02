5 Top-Hotels für erholsame Ferien ohne Kindergeschrei 😊

Bild: Shutterstock

Und TschĂŒss

5 Top-Hotels fĂŒr erholsame Ferien ohne Kindergeschrei 😊

Ob allein, als Paar oder mit Freunden – Ferien in einem Hotel nur fĂŒr Erwachsene bedeuten Entspannung & Erholung pur. Wenn du dir noch nicht sicher bist, wo es hingehen soll, dann entdecke die Top 5 unserer Adults-Only Hotels.

team itscoop.ch Folge mir

Mallorca: Cook's Club Palma Beach

Entspanne in ruhiger AtmosphÀre am Pool des Cook's Club Palma Beach. bild: its coop travel

Die Baleareninsel besticht mit herrlichen Naturlandschaften, idyllischen Buchten und ruhigen Fischerdörfern. Die gute WasserqualitĂ€t macht das Baden auf Mallorca zum Ferienparadies fĂŒr Wasserratten. Und die Sportmöglichkeiten reichen von maritim bis alpin: Die Serra de Tramuntana ist ein intaktes Wander- und Kletterparadies. Zudem ist die Hauptstadt Palma de Mallorca auch noch eine der schönsten StĂ€dte in Spanien.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel. Die BeitrĂ€ge werden von Reiseexpertinnen und Reiseexperten von ITS Coop Travel verfasst. Sie erzĂ€hlen von ihren Reiseerfahrungen, Must-Sees und geben Empfehlungen zu allgemeinen Ferienthemen und zu ReiselĂ€ndern dieser Welt.ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zĂ€hlen die beliebtesten ReiselĂ€nder im Nah- und Fernbereich sowie UnterkĂŒnfte fĂŒr die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % FerienglĂŒck zu ermöglichen.Mehr ĂŒber ITS Coop Travel erfĂ€hrst du hier: www.itscoop.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Der Cook's Club Palma Beach ist als stylische Oase bekannt und Adults-Only-Hotel ideal fĂŒr Paare und Freunde. Die weisse Sandbucht erreicht man in wenigen Gehminuten und bietet Strandabenteuer & Sonnenbaden der Extraklasse. Wer es sportlich mag, kann sich im neuen Gym des Hotels auspowern oder ein Fahrrad mieten. Auf Geniesser wartet die Cocktailbar und die Live-Cooking-Stationen der «Cantina» mit chilligen Beats in einer ruhigen AtmosphĂ€re.

Beach Bar Feeling in der Captain Cook Bar. bild: its coop travel

Teneriffa: Iberostar Selection SĂĄbila

Teneriffa – die grösste Kanareninsel besitzt mit dem Pico del Teide den höchsten Gipfel Spaniens und eine einzigartige Vulkanlandschaft. Das Iberostar Selection SĂĄbila gilt hier als Paradies auf Erden. Das Luxusresort bietet eine erstklassige Verpflegung und ein traumhaftes Interieur. Es befindet sich unmittelbar an der Promenade und am Sandstrand Playa de FañabĂ©. Das Erwachsenen-Hotel bietet allen, welche Ruhe und Entspannung suchen, den perfekten Ort fĂŒr Erholung. Das Hotel wurde nach der Pflanze Aloe Vera (in Spanien «sĂĄbila») benannt, welche fĂŒr ihre wohltuenden Eigenschaften fĂŒr den menschlichen Körper bekannt ist.

Die Aussicht der Dachterrasse. bild: its coop travel

Die grosszĂŒgige, moderne Poollandschaft. bild: its coop travel

Kos: OKU Resort

Der zum Relaxen einladende Pool im OKU Kos. bild: its coop travel

WĂŒrden die griechischen Inseln einen Schönheitswettbewerb veranstalten, fiele der Sieg auf Kos. Die Insel in der östlichen ÄgĂ€is ist gesegnet mit weissen StrĂ€nden, azurblauem Wasser und malerischen Fischerdörfern. Inspiriert von der traditionellen griechischen Architektur verspricht das OKU Resort eine entspannte Auszeit vom Alltag. Geniessen Sie Ferien mit viel PrivatsphĂ€re – nur fĂŒr Erwachsene, wo Slow-Living, Achtsamkeit und Minimalismus im Mittelpunkt stehen. Über den hölzernen Steg geht es direkt zum Privatstrand des Adult-Only-Hotels und die Open-Air-Cabanas bieten Schatten und Platz. Wer nach der ultimativen Entspannung sucht, kann es sich im Spa- und Wellnessbereich mit Sauna und Innenpool gutgehen lassen. Kulinarisch fehlt es hier an nichts: griechische KĂŒchenklassiker, internationale Gerichte mit veganen und vegetarischen Kreationen kann man im Restaurant des Erwachsenen-Hotels Tag und Nacht geniessen.

Auftanken in der Strandlounge. bild: its coop travel

Kreta: Sentido Unique Blue Resort

Atemberaubende Aussicht im Sentido Unique Blue. bild: its coop travel

Bewegungsmenschen finden auf der Insel Kreta das ganze Spektrum von Wassersport bis Bergwandern fĂŒr aktive Ferien. Die endlos langen StrĂ€nde und hĂŒbschen StĂ€dte wie Chania und Rethymnon mit ihren GĂ€sschen und Tavernen fallen auf der Insel besonders ins Auge. Ein Paradies von Eleganz und Gelassenheit erwartet sie im Sentido Unique Blue Resort, das im bekannten Heraklion, mit Blick auf das Kretische Meer und ganz in der NĂ€he des internationalen Flughafens liegt. Als Teil der Sentido Hotels & Resorts-Gruppe bietet dieses 5-Sterne-Hotel am Meer eine erstklassige Unterkunft sowie eine hervorragende Gastronomie. Ein grosszĂŒgiger Wellness- und Spa-Bereich mit angrenzendem Fitness rundet das Angebot des Adult-Only-Hotels ab. Das Hauptrestaurant lockt mit gehobener KĂŒche und mediterranen Gerichten. Die drei Bars in der Lobby, am Pool und am Strand sorgen fĂŒr die nötige Erfrischung.

Auch in der Lounge geniesst du die tolle Aussicht. bild: its coop travel

Punta Cana: Breathless Resort & Spa

Abschalten am Privatstrand von Punta Cana. bild: its coop travel

Das tĂŒrkis schimmernde Meer, weisse SandstrĂ€nde, Sonne und Karibikfeeling pur – das erwartet sie in Punta Cana. An den langen SandstrĂ€nden warten verschiedenste Wassersportarten auf aktive FeriengĂ€ste. Hier an der schillernden NordostkĂŒste der Dominikanischen Republik liegt ein tropischer Zufluchtsort fĂŒr Erwachsene: das Breathless Resort & Spa. Das Adults-Only-Hotel lebt von seinem vielseitigen Angebot, bei dem fĂŒr jeden etwas dabei ist. Fitness am Strand unter den Palmen, Poollandschaften zum Entspannen, ein Besuch im Spa und natĂŒrlich die 11 Gourmet-Restaurants der Hotelanlage lassen keine WĂŒnsche offen. Das moderne und traditionell karibische Dekor der Suiten vermittelt pure Erholung, Strand, Sonne und Meer.