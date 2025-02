Bild: Shutterstock

Emma Amour

Sandro vögelt fremd!

Irgendwann musste es ja passieren und offiziell ist es ja total okay. Nichtsdestotrotz lässt es mich nicht ganz kalt, dass Sandro nach einer Partynacht in Lenas Bett landete.

Emma Amour Folge mir

Mehr «Leben»

Lena heisst in Wirklichkeit nicht Lena. Sandro nennt sie so, weil sie offenbar wie Lena Gercke aussieht. Kein Wunder, dass ich Lena hasse/beneide.

Ich, Emma Amour, sehe schliesslich nicht wie eine Lena Gercke oder wie eine Gisele Bündchen oder wie eine Melanie Winiger aus.

Aber mais bon.

Sandro lernt Lena neulich in einem Club kennen. Man kennt es. Man ist da, trinkt, sieht sich. Schaut sich an, lächelt, schaut wieder weg, irgendwann tanzt man zusammen, dann knutscht man und dann geht man nach Hause.

Total unromantisch. Genau so ist es bei Lena und Sandro gewesen. Er will ja schon lange mal Sex mit einer anderen. Wir sind beide damit okay. Nur bis jetzt hat es Sandro nie gemacht.

Ich einmal. Es war okay. Jetzt nicht so, dass ich das Bedürfnis habe, es möglichst schnell wieder zu erleben. Aber sag niemals nie. Wusste ja James Bond schon.

Wir schweifen ab.

Wobei, so viel mehr weiss ich gar nicht. Ausser eben, dass Lena wie Gercke aussieht und dass sie Deutsche ist und noch nicht so lang in Zürich und dass sie halt im gleichen Club war wie Sandro und sie alleine da war und sie ins Gespräch kamen und er sie schon sehr scharf fand.

Meine Gefühle sind ambivalent

Nach zwei Drinks fragte Lena, ob er zu ihr will und Sandro wollte. Er habe schon an mich gedacht und da sei ihm sowieso bewusst gewesen, dass ich nie im Leben durch eine Lena ersetzt werden kann, aber Sex, das hat er gefühlt.

Und getan. Mehrmals. Er kam nämlich erst am Sonntag gegen Mittag heim.

Ich derweil wachte in der Nacht auf und hab's gespürt. Siebter Sinn, weibliche Intuition, you name it. Jedenfalls war mir klar, wo Sandro grad steckt, nämlich in einer anderen.

Wie sich das anfühlte? Ambivalent. Einerseits freute es mich für ihn, anderseits machte sich Panik in mir breit.

Als ich Sandro am Sonntag gegen 16 Uhr erreiche, frage ich direkt. Er schweigt kurz, sagt dann aber, dass mein Gefühl krass sei. Wir verabreden uns für den Abend und ich will alles wissen.

Auf dem Herz-Thron wohne imfall ich!

Während Sandro also erzählt, entspanne ich mich. Es ist nichts komisch zwischen uns. Er hatte einfach nur Sex. Aufregenden, neuen Sex. Und dann war der aufregende, neue Sex vorbei.

Emotional auf der Herzebene habe es nichts mit ihm gemacht. Nur das Dopamin habe getanzt. Das Adrenalin reingekickt. Es sei spannend und lässig und heiss gewesen.

Aber null Liebe. Oder Romantik. Geschweige denn ein Nummerntausch oder so.

Ich lächle und greife Sandros Hand. Er zieht mich an sich. «Ems, ohne Scheiss, nicht, dass ich dir ewige Liebe garantieren kann, aber ich kann dir heute sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dich jemals eine vom Herz-Thron stösst. Da kann sie noch 10'000 Mal aussehen wie Gercke, Blümchen, Winiger ...»

So gut. Und so gesund. Und irgendwie wahnsinnig schön, dass er's erlebt hat und dass wir darüber reden und uns sogar für den anderen freuen können.

Ich hoffe dennoch, dass nicht gerade übermorgen eine Blümchen/Winiger seine Wege kreuzt. Und wenn schon, dann bestelle ich einen Ryan Gosling/Mc Sexy für mich!

bild: watson