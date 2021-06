Die besten Uni-Läufer messen sich im 100-Meter-Rennen – und Sieger ist der Kameramann

Student Hao Xiaoyang ist jetzt berühmt. Jedenfalls an der Shanxi Universität in Taiyuan, China. Vielleicht aber schon bald auf der ganzen Welt. Denn ein Video, das den 23-Jährigen zeigt, geht gerade durch die Decke.

Aber von vorne.

Am 30. Mai, einem Sonntag, finden an der Shanxi Universität Sportwettkämpfe statt. Nach anderthalb Jahren Pandemie sollen sich endlich wieder die besten Athleten von verschiedenen Universitäten messen. So auch im 100 Meter Sprint.

Für das Rennen machen sich auf Bahn 1 bis 8 die Läufer bereit. Und auf Bahn 9 Hao Xiaoyang. Der Student, der im letzten Jahr an der School of Physical Education der Datong University studiert, ist als Kameramann im Einsatz. Mit seiner Kamera in der Hand postiert er sich einige Meter vor den offiziellen Läufern. Dann fällt der Startschuss – und Xiaoyang geht in die Geschichte ein.

Das Video, das Hao berühmt machte: Video: watson

Der 23-Jährige sprintet mit seiner Kamera in der Hand los und wird auf den gesamten 100 Metern von keinem der schnellsten Uni-Sprinter auch nur annähernd eingeholt. Xiaoyang feiert einen klassischen Start-Ziel-Sieg. Und weil er nicht der einzige Kameramann war, der das Rennen einfing, wird der chinesische Student jetzt zum viralen Hit.

Wer das Rennen offiziell gewonnen hat, ist uns übrigens nicht bekannt. Doch der will seinen Namen vielleicht auch gar nicht unbedingt in diesem Zusammenhang lesen. Gefeierter Star des Rennens ist Kameramann Hao Xiaoyang. Der sagte nach dem Rennen gemäss Medienberichten: «Ich habe absichtlich langsamer gemacht und auf sie gewartet». (meg)