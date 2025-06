45 Minuten: Die Geissens wurden überfallen, ausgeraubt und verletzt

Die TV-Promis Carmen und Robert Geiss sind in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Die TV-Stars Robert und Carmen Geiss haben nach eigenen Worten eine Horror-Nacht auf ihrem Luxus-Anwesen in Saint-Tropez erlebt. «Heute ist der Albtraum leider wahr geworden», teilte der 61-Jährige am frühen Sonntagmorgen in einem Video auf Instagram mit. Im Hintergrund zu sehen: Palmen, Blaulicht und Sanitäter, die im Haus der Geissens stehen.

Es war eine ganz normale Samstagnacht, die Geissens sassen auf dem Sofa und schauten was auf Netflix, die Terrassentüre stand offen, die Alarmanlage war ausgeschaltet, der Hausmeister bereits schlafen gegangen. Vier bewaffnete Männer seien in ihre Villa eingedrungen und bei dem Raub brutal vorgegangen. «Carmen ist gewürgt worden, hat eine Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten. Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen», so Robert Geiss.

Das Paar musste alle Tresore öffnen, einer der Einbrecher bedrohte die Geissens mit seiner Pistole, die drei anderen räumten die Tresore leer, die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck. 45 Minuten lang dauerte der Albtraum.

Carmen war es gelungen, einem der Eindringlinge seine Maske vom Gesicht zu reissen, auf den Aufnahmen der Sicherheitskameras sollte er nun identifizierbar sein.

Familienunternehmen: Die Geissens beim Launch ihrer Getränkemarke Scull Liquid. Bild: www.imago-images.de

Auf ihrem Instagram-Account teilte Cramen Geiss ein schockierendes Video, das die Folgen des Überfalls zeigt. Darin wird die blutige Wunde an ihrem Hals versorgt. Die 60-Jährige liegt auf dem Rücken, hat die Hände vor die Augen geschlagen. Sie bekommt Spritzen, wimmert unter Schmerzen: «Was hat er mir angetan?»

Instagram warnt vor Video von Carmen Geiss

Instagram hat den Beitrag mit einer Warnung gekennzeichnet. Das Video, das ihr hier sehen könnt, wird aufgrund des Inhalts nur eingeschränkt freigegeben. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um es überhaupt anklicken zu können. Zu den Aufnahmen schreibt Carmen Geiss emotionale Zeilen.

Zunächst bedankt sie sich für die grosse Anteilnahme und Unterstützung «in der dunkelsten Stunde meines Lebens». Was geschehen ist, lasse sich nicht in Worte fassen, so die zweifache Mutter. «Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat.» Jetzt beginne «der lange Weg der Verarbeitung» und dafür brauche sie Zeit.

«Auch wenn ich oft stark wirke, auch wenn ich gelernt habe, mit vielem umzugehen – so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei», offenbart Carmen Geiss und betont, wie dankbar sie trotz allem sei. «Dankbar, dass wir noch hier sind. Dass das Schicksal – oder vielleicht unsere Engel – über uns gewacht und uns beschützt haben. Ich spüre ihre Präsenz, ihre Liebe, und vielleicht war es genau das, was uns gerettet hat.»

Ihren über eine Million Followern verspricht sie: «Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber jetzt … jetzt muss ich erst einmal atmen, weinen, fühlen – und heilen.» Bei den Fans der TV-Promis trifft das auf Verständnis. Sie schicken Carmen und Robert Geiss Besserungswünsche und senden ihnen viel Kraft.

Die Töchter waren ausser Haus

Die beiden Töchter Davina und Shania befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls nicht in der Villa. Davina äusserte sich dazu auf Instagram.

«Ich bin unendlich dankbar, dass nichts noch Schlimmeres passiert ist. Es hätte ganz anders ausgehen können – vier bewaffnete Männer, das ist kein Spiel. Ja, meine Eltern sind verletzt. Ja, sie sind traumatisiert. Aber das Wichtigste ist: Sie leben. Wir sind als Familie noch zusammen. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt», schrieb sie.

Ihr Mutter antwortete in den Kommentaren: «a, sie waren brutal. Aber weisst du, mein grösster Albtraum wäre es gewesen, wenn ihr dabei gewesen wärt. Wenn nur einer von diesen Monstern euch auch nur ein Haar gekrümmt hätte … ich hätte nicht mehr für mich garantieren können. Wahrscheinlich wären wir dann heute nicht mehr hier.»

