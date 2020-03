Leben

Wegen Coronavirus: Diese Kinofilme sind jetzt als Stream erhältlich



Wegen Corona laufen Kinofilme jetzt als Stream – auch in der Schweiz

Die Corona-Pandemie hat auch die Filmindustrie in eine tiefe Krise gestürzt. In vielen Ländern sind die Kinos für Wochen geschlossen, doch selbst davor haben die Leute die Säle gemieden. Alleine in China, dem zweitwichtigsten Kinomarkt der Welt, sind rund 70'000 Kinosäle zu.

Grosse Hollywood-Studios wie Disney, Warner Bros. oder Universal reagierten darauf, indem sie die Kinostarts für die nächsten Wochen strichen. So hat Universal «James Bond 25», der eigentlich Anfang April starten sollte, um sieben Monate verschoben und «Fast & Furious 9» sogar um ein ganzes Jahr. Aber auch Disney hat mit «Black Widow», «New Mutants» und «Mulan» teure Kinoblockbuster auf Eis gelegt.

bild: disney

Studios fangen an, aktuelle Kinofilme online anzubieten

Nun wagen immer mehr Produktionstudios einen Schritt, zu dem sie Netflix nicht hatte bewegen können: Aktuelle Kinofilme werden online als Video-on-Demand veröffentlicht. In den USA hat Universal angekündigt, die Filme «Der Unsichtbare», «The Hunt» und «Emma» auf diversen Online-Streamingdiensten als VoD anzubieten. Die Preise für die Filme betragen dabei knapp 20 Dollar für 48 Stunden Ausleihdauer.

Auch in der Schweiz finden erste Kinofilme ihren Weg auf die Onlineplattformen. Wie Sky Show Schweiz am Freitag bekannt gab, wird ab dem 27. März der Film «Bloodshot» online verfügbar sein. Der Action-Film mit Vin Diesel war erst am 5. März in den Schweizer Kinos angelaufen. Wie viel der Film im Verleih kosten wird, hat Sky noch nicht kommuniziert.

Bild: Columbia pictures

Erstmals ein Kinofilm als Online-Premiere

Am 23. April wird in der Schweiz dann sowas wie Kinogeschichte geschrieben: Erstmals wird ein Film, der für die Kinoauswertung produziert wurde, online Premiere feiern. Beim Titel handelt es sich um den Animationsfilm «Trolls – World Tour», die Fortsetzung des Films «Trolls» von 2016. Der Film wird ebenfalls als VoD auf Sky Show starten, selbst wenn die Kinos am 23. April wieder offen sein sollten.

Bild: Universal

Nebst dieser Massnahme machen auch immer mehr Studios ihre kürzlich gelaufenen Kinofilme schneller online verfügbar. So bietet Disney die Fortsetzung «Frozen 2» ab sofort auf diversen Kanälen online zur Miete an. Auf YouTube gibt's den Film beispielsweise schon ab 7.50 Franken. Laut Disney hätte der Film ursprünglich erst in drei Monaten als VoD verfügbar sein sollen.

Auch andere Filme, die gerade noch im Kino waren, wie «Birds of Prey», «The Gentlemen» und «Just Mercy» sollen zumindest in den USA in den nächsten Tagen online erscheinen. Es ist durchaus möglich, dass diese Filme auch zeitnah in der Schweiz als VoD veröffentlicht werden.

