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Kunst-Fail? Auf Angela Merkels neuem Porträt fehlt ein Finger

Kunst-Fail? Auf Angela Merkels neuem Porträt fehlt ein Finger

01.07.2026, 18:5801.07.2026, 18:58

Wir wissen ja: Dinge, Menschen oder Tiere mit Schönheitsfehlern behält man eher im Gedächtnis als die reine, glatte Makellosigkeit. Das muss sich der 28-jährige Maler Jérémie Queyras gedacht haben, als er Angela Merkel im Porträt verewigte. Es wurde nun im Berliner Bode-Museum enthüllt und wird künftig in der Ahnengalerie im Kanzleramt zwischen vielen, vielen Herren hängen.

Der bis anhin unbekannte, französisch-deutsch-kanadische Künstler entschied sich für eine absichtlich ungeschönte, fotorealistische Wiedergabe der Altkanzlerin: Da ist viel Licht und viel Schatten, Falten sind betont, im Gesicht, in der Kleidung, man könnte sagen, dass er sie nicht ins beste Licht setzt und ihre Schattenseiten nicht verschweigt.

Im Berliner Bode-Museum ist am Dienstag 30.06.2026 das Portraet der frueheren Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU enthuellt worden. Gemalt wurde es von dem deutsch-franzoesischen Maler Jeremie Queyras r ...
Die sichtlich begeisterte Angela Merkel am 30. Juni im Bode-Museum. Mit dabei: sie selbst als Bild und der Maler Jérémie Queyras.Bild: www.imago-images.de

Dass das Licht auf dem Bild von links kommt, soll in Deutschland schon für Kommentare gesorgt haben, kolportiert die Bild. Was natürlich Quatsch ist, denn denkt man sich an die Stelle der Frau im Bild, so kommt das Licht von rechts. Anyone?

Queyras hat sich dafür entschieden, Merkel ohne ihre notorische Raute zu malen. Die rechte Hand hängt entspannt herunter, daneben liegt Merkels Lieblings-Büro-Spilezeug, ein Würfel mit der Inschrift «In der Ruhe liegt die Kraft». Die Linke stützt sich auf ein Möbel. Die rechte Hand hat ganz klar fünf Finger. Die linke ... vier? Ehrlich? Jedenfalls sind nicht mehr zu erkennen. Während an der linken Hand der lebendigen Frau Merkel ganz deutlich fünf Finger zu erkennen sind.

Im Berliner Bode-Museum ist am Dienstag 30.06.2026 das Portraet der frueheren Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU, Foto enthuellt worden. Gemalt wurde es von dem deutsch-franzoesischen Maler Jeremie Que ...
Und hier das rätselhafte Detail.Bild: www.imago-images.de

Was ist denn da passiert? Etwa einfach nichts, und der fünfte Finger macht irgendwas, das gerade nicht zu sehen ist? Oder will uns der Künstler eine Botschaft schicken? Etwa eine politische? Die irgendwas mit links und rechts zu tun haben könnte? Oder wollte er ein KI-Statement setzen? Oder ein Anti-KI-Statement? Ist das Bild etwa gar nicht von ihm gemalt worden, sondern kommt aus einem 3D-Drucker? Wird dieses Merkel-Porträt so ikonisch wie der fehlrestaurierte spanische Christus? Oder ist Irren einfach menschlich? Werden wir es jemals erfahren?

Deutschland rätselt.

Schon wieder: Amateure restaurieren Gemälde in Spanien – und es sieht nicht gut aus🙈

(sme)

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