Kurt Krömer, alias Alexander Bojcan, muss sich auf eine Änderung in seiner Show einstellen. bild: rbb / daniel porsdorf

Jan Böhmermann lässt TV-Verhör platzen – «Chez Krömer» fällt aus

Jannik Sauer / watson.de

Mit seiner Show «Chez Krömer» stand Comedian und Moderator Kurt Krömer zuletzt verstärkt im Fokus. Denn in der aktuellen Staffel interviewte er bereits einige nicht ganz einfache Gesprächspartner. Nach dem wegen Bestechlichkeit verurteilten österreichischen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache nahm zuletzt auch der umstrittene ehemalige «Bild»-Chefredakteur Julian Reichelt an Krömers Tisch Platz.

Beide Interviews schlugen hohe Wellen. Vor allem das Gespräch mit Reichelt löste unter den Zuschauer:innen Kontroversen aus. Manche warfen Krömer vor, Reichelt rhetorisch nicht gewachsen gewesen zu sein und es so zugelassen zu haben, dass sich der geschasste «Bild»-Chef erfolgreich als Opfer einer Verschwörungskampagne inszenierte.

Trotzdem hatten sich viele Fans auf Krömers anstehendes Gespräch mit ZDF-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann gefreut, der zwar weniger kontrovers, aber mindestens genauso wortgewandt wie Reichelt ist. Böhmermann, der auf Krömers provokanten Interviewstil trifft – da ist ein intensiver Schlagabtausch vorprogrammiert.

«ZDF Magazin Royale»-Moderator Jan Böhmermann gilt wie Kurt Krömer als provokanter Fragensteller. Bild: AP/dpa

Allerdings ist jetzt bekannt geworden, dass Böhmermann vorerst nicht bei «Chez Krömer» erscheinen wird. Sein angepeilter Auftritt in der aktuellen Staffel wurde abgesagt, berichtet das auf die deutsche Medienlandschaft spezialisierte Onlineportal «dwdl». Dabei hatte der Sender rbb, der für die Show zuständig ist, Böhmermann noch vor einigen Wochen als einen von sieben Gästen für die aktuelle Staffel verkündet.

«Chez Krömer» wird wegen Böhmermann-Absage gekürzt

«Jan Böhmermann ist wegen Dreharbeiten leider verhindert und kann nicht wie geplant an Staffel 7 teilnehmen», erklärte jetzt aber eine RBB-Sprecherin gegenüber «dwdl». Ob sein Auftritt in einer möglichen achten Staffel nachholt wird, liess der Sender am Freitag offen.

Für Krömers Show hat das die Konsequenz, dass die aktuelle siebte Staffel keine sieben Folgen, sondern nur sechs haben wird. Ein Ersatz für Böhmermann ist vonseiten des Senders nämlich nicht vorgesehen.

In der aktuellen Staffel ist neben Heinz-Christian Strache und Julian Reichelt auch der deutsche Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgetreten.

Jetzt stehen nur noch drei Folgen aus: Kommende Woche ist die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus bei Kurt Krömer zu Gast. Ausserdem sollen noch der Regisseur Rosa von Praunheim und Comedian Faisal Kawusi von Krömer interviewt werden.