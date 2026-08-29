Eine Visualisierung des neuen Bereichs, der Restaurant und Liegeflächen beinhaltet. Bild: Europa-Park

Wasserwelt Rulantica erhält neuen Bereich – so soll er aussehen

Beim Wasserpark Rulantica neben dem Europa-Park wird bald gebaut. Geplant ist ein neuer Bereich, der 2027 eröffnen soll.

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Der Europa-Park plant eine Erweiterung der Wasserwelt Rulantica. Schon im September sollen die Bauarbeiten dafür starten, wie süddeutsche Medien berichten. Die Pläne sind seit 2024 bekannt, jetzt sollen sie realisiert werden. Damals hiess es, dass der Bereich ein Restaurant, Liegeflächen und einen Kinderspielbereich enthalten soll.

Grösse und Kosten noch nicht bekannt

Jetzt wird es konkreter. Der Bereich «Nørd Havn» soll Ende 2027 eröffnen. Geplant ist ein mehrstöckiges Gebäude, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Erdgeschoss soll das Restaurant unterkommen. Es soll «grosszügig» sein und mit «bequemen Sitzbereichen» inspiriert durch die nordische Handelswelt ausgestattet werden.

Im Stockwerk darüber sollen die «weitläufigen Liegeflächen» Platz finden. Sie sollen einen Innenbereich, einen Wintergarten und einen Aussenbereich umfassen.

Die Grösse des neuen Bereichs sowie die Kosten für den Bau gibt der Park noch nicht bekannt, wie der Schwarzwälder Bote berichtet. Der Komplex soll jedoch neben der Attraktion «Tønnevirvel» gebaut werden. Während dieser Arbeiten bleibt die Wasserwelt für Besuchende offen, der Betrieb werde nicht beeinflusst, heisst es seitens des Parks.

Erste Arbeiten für Umbau im Europa-Park laufen

Auch im Europa-Park selbst kommt es bald zu Veränderungen. Die Achterbahn Euro-Mir wird schon bald abgebaut, der Bereich soll umgestaltet werden. Erste Arbeiten dazu würden bereits laufen, teilt der Park dem «Schwarzwälder Boten» mit. (vro)