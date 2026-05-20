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Neue Europa-Park-Bahn ab 2028: Erste Details zu Euro-Mir-Ersatz bekannt

ARCHIV - 27.08.2019, Baden-W�rttemberg, Rust: Die Au�enaufnahme zeigt das Fahrgesch�ft &quot;Euro-Mir&quot; im Europa-Park. (zu dpa: ��D�-di-de-d��: Das sind die Erfinder des �Euro-Mir�-Songs�) Foto: ...
Die Euro-Mir hat im Europa-Park längst Kultstatus erreicht.Bild: DPA

Erste Details zum Euro-Mir-Ersatz sind bekannt

Ende Saison ist für die Euro-Mir im Europa-Park Schluss. Die Bahn soll abgebaut und durch eine neue ersetzt werden. Nun werden erste Details bekannt.
20.05.2026, 10:3020.05.2026, 10:30

Die fast 30 Jahre alte Achterbahn Euro-Mir hat längst Kultstatus. Umso grösser war der Schock bei den Fans, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass die Bahn bald durch eine neue ersetzt werden soll. Noch bis Ende 2026 ist die Euro-Mir in Betrieb, dann soll der grosse Umbau beginnen.

Geplant ist, die Bahn abzubauen und eine neue Achterbahn zu bauen. Wie Baden24.de berichtet, ist die neue Attraktion für 2028 geplant. Die markanten Türme der Euro-Mir, die schon von weitem sichtbar sind, sollen in ähnlicher Form zurückkehren, erklärt Europa-Park-Sprecherin Leah Borer gegenüber dem Portal. Es wird zudem in Betracht gezogen, auch die drehenden Wagen künftig beizubehalten.

Was passiert mit dem Soundtrack?

Ein Detail liegt den eingefleischten Fans besonders am Herzen: Der Soundtrack Project Euromir – Lift off! Viele bangen um den Kultsong, wenn die Bahn abgebaut wird. Dazu gibt es bisher noch kein offizielles Statement. Der Park erklärte lediglich, dass man um den Kultstatus des Songs wisse. Ob er aber auch in der neuen Bahn erklingt, wenn sie einst eröffnet wird, ist unklar.

Der Neubau am Standort der Euro-Mir ist nötig, weil die Achterbahn ihre Lebensdauer erreicht hat. Die neue Bahn soll eine neue Technik und eine neue Streckenführung erhalten. Auch der Name wird sich wohl ändern. Der Bereich um die Bahn soll dem Weltall gewidmet sein. Dafür will der Park auch mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA zusammenarbeiten. (vro)

Mehr zum Europa-Park:

Die Euro-Mir wird abgebaut – das plant der Europa-Park
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Menschen, die auf der Achterbahn durch die Hölle gehen (und dabei Spass haben)
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