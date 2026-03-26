Themenbereich Monaco, Rauchverbot und mehr: Das ist diese Saison alles neu im Europa-Park

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Am 28. März startet der Europa-Park in Rust in die neue Saison. Die Besucherinnen und Besucher erwarten dabei einige Neuerungen.

Eine Übersicht.

Themenbereich Monaco

Ab dieser Saison wird es im Europa-Park den neuen Themenbereich Monaco geben. «Inspiriert vom mediterranen Flair erlebt man rund um die Achterbahn Silver Star das Land in all seinen Facetten mit prachtvoller Architektur, edlen Yachthäfen und kulinarischen Highlights», heisst es in einer Mitteilung des Europa-Parks.

Unter anderem wurde für den neuen Themenbereich das Casino von Monaco in kleinerer Form nachgebaut, zudem gibt es eine Autoausstellung aus der Sammlung von Fürst Albert II. zu bestaunen. Dieser soll im Sommer auch persönlich zur Einweihung vorbeikommen.

Neu im Europa-Park: Der Themenbereich Monaco inklusive des berühmten Casinos von Monte Carlo. Bild: Europapark

Rauchverbot

Rauchen wird im Europa-Park bald nur noch in vorgesehenen Bereichen gestattet sein. Grund dafür ist ein neues Gesetz in Baden-Württemberg, das ab dem 1. Juni in Kraft tritt.

Bereits jetzt war das Rauchen in den Attraktionen, in den Wartebereichen und an den Shows sowie Aufführungen nicht erlaubt.

Euro-Mir

Wie schon länger bekannt ist, wird die bekannte Euro-Mir komplett abgebaut und durch eine neue Bahn ersetzt.

Diese Saison wird die Euro-Mir allerdings noch geöffnet haben. Der Bau der neuen Bahn wird nicht vor 2027 starten.

Die bei Fans beliebte Euro-Mir ist in die Jahre gekommen. Bild: Europa-Park

Sally’s Café

Auch gastronomisch gibt es Neuigkeiten. Die Influencerin Sally Özcan («Sallys Welt») eröffnet im Europa-Park das «Sally's Café». Das Café wird im isländischen Themenbereich zu finden sein.

Neue Übernachtungsmöglichkeit

Neu gibt es im Western-Bereich «Silver Lake City» das Hotel «Riverside Western Lodge». Mit dabei ist auch die eigene Brauerei «Silver Lake Brew». Ab Mitte Juni können dort Zimmer gebucht werden. (ome)