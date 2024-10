Deutschland dreht gerade durch – wegen dieses WC-Korbes

In dieser Sendung wurden schon viele Produkte gemacht – oder gekillt. Die «Höhle der Löwen» ermöglicht Unternehmerinnen und Unternehmern, ihre Produkte einem breiten Publikum und eben auch Investoren vorzustellen. Das Gesprächsthema nach der letzten Sendung: ein nachhaltiger WC-Korb für Kalk- und Hygienesteine mit dem Namen WC-Star.

So sieht er aus, der WC-Star. Bild: wc-star.shop

Die Erfinder Michael Grundmann und Francesco La Pica leiten ihre Präsentation im TV mit folgenden Worten ein:

«Auch wenn es ein Thema ist, mit dem wir uns nur ungern beschäftigen, ist das WC ein wesentlicher Bestandteil unseres Zuhauses. Im Durchschnitt verbringen wir etwa drei Jahre unseres Lebens auf der Toilette, das sind rund 20 Minuten pro Tag.» Michael Grundmann und Francesco La Pica

Beim Produkt der Unternehmer handelt es sich um einen einfachen Korb aus Plastik, der in die Toilettenschüssel gehängt und mit WC-Steinen befüllt wird. Das Schöne dabei: Weil nun keine Einwegprodukte mehr verwendet werden müssen, wird massiv Plastik gespart.

«Endlich der WC Star!»

Die Einfachheit, die Nachhaltigkeit und die schöne Einleitung überzeugen den Investoren Ralf Dümmel. Dieser krallt sich die 25 Prozent Anteilsscheine am Unternehmen für 25'000 Euro. Doch nicht nur bei Dümmel kommt die Idee gut an, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert:

Es gibt auch Kritik

Die Begeisterung zur Erfindung von Michael Grundmann und Francesco La Pica steckt jedoch nicht alle an. Kritische Stimmen meinen, dass das Produkt leider nicht so gut funktioniert wie angepriesen. Der Deckel lässt sich laut einem Test von stern.de nur schlecht öffnen, was das Nachfüllen umständlich macht.

Ausserdem bemängeln andere, dass es bereits zahlreiche Lösungen für eine nachhaltige WC-Reinigung gibt. So etwa Tabs, die ohne Vorrichtung direkt in den Spülkasten kommen oder solche, die sich an den WC-Rand kleben lassen.

(leo)