«Snow White»-Foto von Rachel Zegler als Schneewittchen veröffentlicht

Mehr «Leben»

Das Filmstudio Disney hat US-Schauspielerin Rachel Zegler (22, «West Side Story») in der ikonischen Schneewittchen-Rolle präsentiert. Am Freitag veröffentlichte der Unterhaltungsriese ein Setfoto von Zegler im gelben Tüllrock, umgeben von sieben Zwergenfiguren in einer lichtdurchfluteten Stube. Zugleich kündigte Disney den Kinostart von «Snow White» für März 2025 an. Ursprünglich sollte der Film im März kommenden Jahres anlaufen. Wegen des andauernden Streiks der Schauspieler in Hollywood wurden aber zahlreiche Projekte auf einen späteren Termin verschoben.

Rachel Zegler. Bild: keystone

Disney hatte die Hauptrolle von Schneewittchen bereits 2021 an Nachwuchsstar Zegler vergeben. Gal Gadot («Wonder Woman») erhielt den Zuschlag als böse Königin. Regie führt Marc Webb («The Amazing Spider-Man»).

Das als Musical angelegte Schneewittchen-Remake ist eine Realverfilmung des Märchenklassikers «Snow White». Schon seit 2016 plant Disney eine Live-Action-Version des Märchens der Gebrüder Grimm um das schöne Schneewittchen, die böse Königin-Stiefmutter und die hilfsbereiten Zwerge. 1937 hatte das Studio mit «Schneewittchen und die sieben Zwerge» seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm herausgebracht. (saw/sda/dpa)