«Barbie» landet besten Nordamerika-Start des Jahres

Über Wochen hatten die Studios mit Erfolg den Hype zum Doppelstart der beiden Filme geschürt: Laut einer Umfrage des US-Kinobesitzerverbandes haben auch dank sehr guter Kritiken mehr als 200'000 Menschen die beiden Filme am selben Tag gesehen.

«Barbie» vs. «Oppenheimer» – die besten Memes zu «Barbenheimer»

Und? Ist «Barbie» so gut wie der Hype? Nein! Besser!

Auf den Plätzen folgten «Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1» und das wegen seiner Nähe zu Verschwörungsmythen umstrittene Kinderschlepper-Drama «Sound of Freedom» mit jeweils um die 19 Millionen Dollar an Ticketverkäufen. Laut «Variety» war es ohne Inflationsbereinigung der Ticketpreise das vierterfolgreichste Wochenende der nordamerikanischen Kinogeschichte.

Der aufgedrehten Kino-Komödie «Barbie» ist in den nordamerikanischen Kinos der beste Kinostart des Jahres gelungen. Sie verdrängte das Atombomben-Drama «Oppenheimer» klar auf den zweiten Rang, wie am Sonntag (Ortszeit) mehrere US-Medien berichteten. Die Realverfilmung über einen Trip der berühmten Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins wirkliche Kalifornien hat laut Schätzungen bis zum Sonntag etwa 155 Millionen US-Dollar in den USA und Kanada eingespielt.

