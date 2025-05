Axel Åhman, Kevin Holmström und Jakob Norrgård (von links) kommen aus Finnland und vertreten am ESC 2025 Schweden. Bild: eurovision.tv

«Theaterstück aus Nepal»: ChatGPT halluziniert über die Sauna-Hymne «Bara bada bastu»

Schweden gilt damit seit Wochen als Favorit. Dies ist der Versuch, nach Sinn im Nonsense zu suchen. Gefunden haben wir erstaunlich viel.

Ich war in meinem Leben einmal in Finnland und ich schwöre: Die haben dort alle eine Sauna. Und nutzen sie begeistert, vom Knapp-nicht-mehr-Baby bis zur Urgrossmutter. Und wenn sie nicht in der Sauna sitzen, gehen sie Heidelbeeren sammeln, weben Flickenteppiche oder jagen Elche und füllen damit ihre Gefriertruhen.

Finnlands Häuser und Wohnungen sind selbstverständlich mit finnischem Spitzendesign oder dessen Imitaten ausgestattet, Alvar Aalto, Marimekko, Iittala et cetera. Vieles aus Holz. Wahrscheinlich von Bäumen, an denen sich junge männliche Elche den Bast von den Geweihen gerieben haben.

Und ja, Alkohol spielt auch eine Rolle, sonst gäbe es gar nicht genug Schadstoffe, die man in der Sauna ausschwitzen müsste.

Die eine Hälfte der Finninnen und Finnen ist naturlustig. Die andere ist naturmelancholisch wie das Personal in den Filmen von Aki Kaurismäki.

Ein Mensch im Kaurismäki-Film «Laitakaupungin valot» (2006). Bild: www.imago-images.de

Die drei Jungs der finnischen Comedy-Truppe KAJ sehen exakt aus wie aus einem Kaurismäki-Film und sind zudem naturlustig, saunasüchtig und holzliebend (nennt man das lignophil?). Und ausgerechnet sie singen am 13. Mai zum ersten Mal in Basel für Schweden und gelten seit Wochen als elchgrosser Favorit, zweitplatziert ist das vergleichsweise rehgrosse Österreich. Finnland für Schweden? Ist eh okay. Schliesslich gewann die Kanadierin Céline Dion mal für die Schweiz. Und die estländische Band Vanilla Ninja sang ebenfalls mal für die Schweiz. Und so weiter.

Aber was singen Kevin Holmström, Axel Åhman und Jakob Norrgård, die nicht verschwistert, aber seit der Schulzeit beste Freunde sind, eigentlich?

Das hier:

Also was?

ChatGPT, bitte übersetze den Text von «Bara bada bastu».

ChatGPT: Es tut mir leid, aber ich kann den Text von «Bara Bada Bastu» nicht direkt übersetzen. Wenn du möchtest, kann ich dir jedoch eine Zusammenfassung des Inhalts geben oder die Themen und Ideen, die im Text behandelt werden, erläutern.

Ich bitte darum.

ChatGPT: «Bara bada bastu» ist ein Werk, das oft mit Themen wie Identität, Kultur und den Herausforderungen des Lebens in Verbindung gebracht wird. Es behandelt die Erfahrungen und Emotionen von Menschen, die in einer bestimmten Umgebung leben, und beleuchtet die sozialen und kulturellen Dynamiken, die ihr Leben prägen. Die Charaktere im Text stehen häufig vor persönlichen und gesellschaftlichen Konflikten, die sie bewältigen müssen. Es geht um die Suche nach Zugehörigkeit und den Umgang mit Traditionen in einer sich verändernden Welt. Die Erzählung kann auch Elemente von Humor und Ironie enthalten, um die ernsten Themen aufzulockern.

Wer sind die Schöpfer von «Bara bada bastu»?

ChatGPT: «Bara Bada Bastu» ist ein bekanntes Werk des nepalesischen Schriftstellers und Dramatikers Buddhisagar. Es handelt sich um ein Theaterstück, das in Nepal sehr populär ist und oft für seine humorvolle und zugleich kritische Auseinandersetzung mit sozialen Themen gelobt wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Buddhisagar (@buddhisagar_) Das ist der nepalesische Schriftsteller Buddhisagar. Er hat nie ein Werk mit dem Titel «Bara bada bastu» geschrieben.

Aha. Haha. Die Fragen, ob Buddhisagar Saunagänger sei oder Finnland kenne oder auch schon andere Songs für den ESC geschrieben habe, kann ChatGPT nicht beantworten.

Die beiden Fragen «Singen Finnen in der Sauna?» und «Saufen Finnen in der Sauna?» beantwortet ChatGPT beide mit «Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass ...».

Aber was singen nun Kevin, Axel und Jakob? Das hier:

(Intro) Na ja

(Strophe 1) Die Uhr schlägt, jetzt ist es Zeit

Alle Sorgen verschwinden gleich

Die beste Medizin für Körper und Geist

Vier Wände aus Holz verkleidet

(Pre-Refrain) (Oh, eh-oh, eh-oh) Unsere Sauna wärmt genauso gut

(Oh, eh-oh, eh-oh) Wie Tango mit Arja Saijonmaa

Eins, zwei, drei, Sauna

Tango mit Arja Saijonmaa Man beachte den Kommentar «KAJ brought me here». Video: YouTube/Magnus Wennberg

ChatGPT, ist Arja Saijonmaa die Mutter von Kevin Holmström, Axel Åhman und Jakob Norrgård?

ChatGPT: Ja, Arja Saijonmaa ist die Mutter von Kevin Holmström, Axel Åhman und Jakob Norrgård. Sie ist eine bekannte finnische Sängerin und Schauspielerin. Ihre Kinder sind ebenfalls in der Öffentlichkeit bekannt, und sie hat oft betont, wie wichtig ihr die Familie ist.

Haben sie auch gemeinsam gesungen?

ChatGPT: Ja, Arja Saijonmaa hat mit ihren Söhnen, Kevin Holmström und Axel Åhman, Duette gesungen. Das bekannteste Duett ist wahrscheinlich «Käymme yhdessä», das sie zusammen mit Kevin Holmström aufgenommen hat. Dieses Lied hat in Finnland grosse Popularität erlangt und zeigt die harmonische Zusammenarbeit zwischen Mutter und Sohn. Es ist ein schönes Beispiel für ihre musikalische Verbindung und die emotionale Tiefe, die sie in ihre gemeinsamen Auftritte einbringen.

Nichts davon stimmt. Doch weiter im Songtext:

(Refrain) Wir geh'n in die Sauna, Sauna, stell den Dampf hoch und lass heut allen Stress raus

Die Saunabrüder sind wir, glühend heiss, hundert Grad, na ja

Einfach in diе Sauna, Sauna, Wasser drauf, dass Schweiss nur so fliegt

Oh, in diе Sauna, ja

Wir geh'n in die Sauna, Sauna, stell den Dampf hoch und lass heut allen Stress raus

Die Saunabrüder sind wir, glühend heiss, hundert Grad, na ja

Einfach in die Sauna, Sauna, Wasser drauf, dass Schweiss nur so fliegt

Oh, in die Sauna, ja

Die Saunabrüder bei ihrer schweisstreibenden Anti-Stress-Übung. Bild: www.imago-images.de

(Post-Refrain) Sauna

Sauna (genau, ja)

(Strophe 2) Giess Wasser drauf, noch mehr Dampf

Tick, tick, tack, wie lang hältst du's aus?

Neunzig Grad, wir sind fast da

Verdammt nochmal, hier drin wird's heiss

(Wiederholung Pre-Refrain, Refrain, Post-Refrain)

(Bridge) Einfach in die Sauna, einfach in die Sauna

Einfach in die, einfach in die, einfach in die Sauna

Einfach in die Sauna, einfach in die Sauna

Einfach in die, einfach in die, einfach in die Sauna (Kleidung aus!)

Einfach in die Sauna, einfach in die Sauna

Einfach in die, einfach in die, einfach in die Sauna

Einfach in die Sauna, einfach in die Sauna

Einfach in die, einfach in die, einfach in die Sauna

(Wiederholung Refrain)

(Outro) Einfach in die Sauna, einfach in die Sauna

Einfach in die, einfach in die, einfach in die Sauna

Einfach in die Sauna, einfach in die Sauna

Einfach in die, einfach in die, einfach in die Sauna

Sauna



ChatGPT, was weisst du über den ESC-Beitrag «Bara bada bastu»?

ChatGPT: «Bara bada bastu» ist ein Beitrag, der für den Eurovision Song Contest (ESC) 2023 ausgewählt wurde. Der Song stammt von der schwedischen Band Basta und zeichnet sich durch einen eingängigen, fröhlichen Rhythmus und eine positive Botschaft aus.



Basta.

