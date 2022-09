Von «Mist» bis «besser als die Bücher» – das denken Fans über «The Rings of Power»

«Begeisterung geht anders», «die beste Umsetzung des Tolkien-Universums aller Zeiten», «unfassbar schlimm» – die Meinungen der Mittelerde-Fans zu «The Rings of Power» gehen auseinander. Was denkst du über das HdR-Spin-off?

25 Millionen Zuschauende lockte das «Herr der Ringe»-Spin-off «The Rings of Power» in den ersten 24 Stunden vor die Bildschirme. Damit ist sie die meistgeschaute Serien-Premiere auf Amazon Prime.

Die teuerste Serie, die bis anhin produziert wurde – Amazon gab für die erste Staffel rund 460 Millionen Dollar aus – spielt tausende Jahre vor der «Herr der Ringe»-Trilogie, im Zweiten Zeitalter in Mittelerde. Laut Variety arbeiteten mehr als 20 Visual-Effects-Studios und 1500 Visual-Effects-Künstler an dem Spin-off. Zu den beteiligten Studios gehört auch Weta FX, das bereits an den «Herr der Ringe»- und «Hobbit»-Filmen arbeitete.

Während Kritiker der Serie auf Rotten Tomatoes 84 von möglichen 100 Prozent geben, sieht es beim Publikums anders aus: Hier bekommt «The Rings of Power» ein Rating von lediglich 39 Prozent. Laut «The Hollywood Reporter» könnte diese schlechte Bewertung am Phänomen namens «Review Bombing» liegen, das auch schon bei Marvels «She-Hulk» und «Ms. Marvel» der Fall war. Von «Review Bombing» spricht man, wenn eine Gruppe von Online-Nutzern eine Vielzahl negativer Bewertungen für eine Serie abgibt, die sich eher auf vermeintliche kulturelle oder politische Probleme als auf die tatsächliche Qualität beziehen.

Gehörst du zu den 25 Millionen Leuten, die «The Rings of Power» innerhalb eines Tages gestreamt haben? Was denkst du über die Fantasy-Serie bis anhin?

Auch auf Twitter diskutieren die Mittelerde-Fans. Während einige während dem Schauen Gänsehaut hatten, beschimpfen andere die Serie als «cringe» und «woke».

Hier kommen 24 Fan-Reaktionen von Twitter:

Negative Fan-Reaktionen

Positive Fan-Reaktionen

Was ist deine Meinung zu «The Rings of Power»?

