Adam Sandler steht mit seinen Töchtern Sunny (Zweite von rechts) und Sadie (ganz rechts) in einem neuen Netflixfilm vor der Kamera. Bild: netflix

Adam Sandler holt für neuen Netflixfilm seine beiden Töchter vor die Kamera

Für einen neuen Netflixfilm über die Herausforderungen jüdischer Jugendlichen steht Adam Sandler gemeinsam mit seinen beiden Töchtern vor der Kamera.

Mehr «Leben»

Adam Sandler und der Rest seiner biologischen Familie stehen im Mittelpunkt des ersten offiziellen Trailers zu Netflix «You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah».

Der Film ist eine Adaption des gleichnamigen Coming-of-Age-Romans von Fiona Rosenbloom. Zur Handlung: Stacy Friedman und Lydia Katz sind seit Ewigkeiten beste Freundinnen, die den Stress der Mittelstufe auf moderne Weise meistern. Stacy ist damit beschäftigt, ihre Bat Mitzvah zu planen und dem beliebtesten Jungen der Schule nachzuschwärmen. Doch dann stiehlt Lydia Stacy ihren Schwarm und es kommt zu einem riesigen Streit und ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Sandlers Tochter Sunny spielt die Hauptrolle der Stacy, während seine älteste Tochter Sadie ebenfalls in dem Film zu sehen ist. Erst letztes Jahr feierte die vierzehnjährige Sunny ihre eigene Bat Mitzvah. Sandlers «Uncut Gems»-Kollegin Idina Menzel spielt seine Frau in diesem Film.

Zur Besetzung gehören ausserdem Sarah Sherman, Luis Guzmán, Ido Mosseri, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez, Miya Cech, Dylan Dash, Millie Thorpe und die Newcomer Zaara Kuttemperoor und Ivory Baker.

Es ist nicht das erste Mal, dass Adam seine Kinder in eines seiner Projekte einbezieht. Beide Töchter hatten Cameos in «Jack und Jill» (2011) und «Pixels» (2015), während Sunny auch in «Grown Ups» (2010) und dessen Fortsetzung (2013) zu sehen war.

Der Film läuft ab dem 25. August auf Netflix.

Trailer hier schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema: