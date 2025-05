Ella Langley räumt bei den Country Music Awards ab

Country-Sängerin Ella Langley (26) hat bei der Verleihung der Academy of Country Music Awards (ACM) die meisten Trophäen abgeräumt.

Country-Star Ella Langley. Bild: keystone

Die Newcomerin bei den ACM-Awards war auf Anhieb achtmal nominiert gewesen. Sie gewann fünf Trophäen, darunter als «Neue Künstlerin des Jahres» und für die Single des Jahres mit ihrem Hit «You look like you love me», ihren gemeinsamen Song mit Country-Sänger Riley Green.

Der Spitzenpreis als «Entertainer des Jahres» ging an Lainey Wilson. Sie setzte sich in der Topsparte gegen Kelsea Ballerini, Luke Combs, Cody Johnson, Jelly Roll, Chris Stapleton und Morgan Wallen durch. Wilson siegte auch in den Sparten «Künstlerin des Jahres», bestes Album («Whirlwind») und Songwriter des Jahres.

Chris Stapleton wurde zum Künstler des Jahres gekürt. Der Texaner Cody Johnson holte mit «Dirt Cheap» die Trophäe für den besten Song.

Verliehen wurden die Auszeichnungen der US-Akademie für Country-Musik im texanischen Frisco – in diesem Jahr zum 60. Mal. Country-Legende Reba McEntire stand zum 18. Mal als Gastgeberin auf der Bühne. Zahlreiche Stars aus der Country- und Popszene traten auf, darunter Blake Shelton, Jelly Roll, Keith Urban, Rascal Flatts und die Backstreet Boys. (dab/sda/dpa)