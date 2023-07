Werden Otis und Maeve ein Happy End erleben? Die finale Staffel «Sex Education» wird es verraten. Bild: netflix

Die nächste wird die letzte sein: Netflix kündigt finale Staffel von «Sex Education» an

Mit der vierten Staffel enden die Abenteuer von Otis und seinen Mitschüler:innen der Moordale High. Hier erfährst du alle wichtigen Infos zur vierten Staffel.

«Sex Education» kommt im September für eine vierte und letzte Staffel zurück. Dies kündigte Netflix am Mittwoch an. Die letzte Staffel mit Asa Butterfield und Gillian Anderson in den Hauptrollen wird am 21. September, fast zwei Jahre nach der dritten Staffel, auf Netflix erscheinen.

In einem Statement heisst es: «Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber als sich die Themen und Geschichten der neuen Staffel herauskristallisierten, wurde klar, dass dies der richtige Zeitpunkt für einen Abschluss ist».

Handlung

Die Schüler:innen, die Fans während drei Staffeln begleitet haben, schliessen an der Moordale Secondary High ab und müssen sich im College zurechtfinden. Otis muss sich als Therapeut neu beweisen, Eric will unbedingt beliebt sein, während Maeve ihre Träume derweil weit entfernt in den USA verfolgt.

Doch das Cavendish Sixth Form College ist ein Kulturschock für alle Moordale-Abgänger: tägliches Yoga im Gemeinschaftsgarten, ein ausgeprägter Nachhaltigkeitsgedanke und eine Gruppe von Schülern, die beliebt sind, weil sie nett sind. Viv ist vom nicht wettbewerbsorientierten Ansatz des Colleges total begeistert, während Jackson immer noch damit zu kämpfen hat, über Cal hinwegzukommen. Aimee versucht sich durch Kunst neu zu erfinden und Adam zweifelt, ob er sich in einer normalen Schule zurechtfinden kann.

Cast

Wieder mit dabei sind folgende Darsteller:innen:

Asa Butterfield als Otis

Gillian Anderson als Jean

Ncuti Gatwa als Eric

Aimee-Lou Wood als Aimee

Emmy Mackey als Maeve

Connor Swindells als Adam

Kedar Williams-Stirling als Jackson

Mimi Keene als Ruby

George Robinson als Isaac

Chinenye Ezeudu als Vivienne

Dua Saleh als Cal

Alistair Petrie als Michael

Samantha Spiro als Maureen

Jim Howick als Colin

Dan Levy gehört neu zum Cast von «Sex Education». Bild: netflix

Neu mit dabei sind Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther), Jodie Turner-Smith, Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean und Imani Yahshua.

Gleich vier Schauspielerinnen werden in der letzten Staffel nicht mehr dabei sein: Rakhee Thakrar (spielte die Lehrerin Emily Sands), Patricia Allison (spielte Ola), Tany Reynolds (spielte Lily, Olas Freundin) und Simone Ashley (spielte Olivia).

Teaser

