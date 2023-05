Nebula, Star-Lord und Drax in «Guardians of the Galaxy Vol. 3». Bild: Jessica Miglio/walt disney

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» begeistert Fans: «Bester MCU-Film»

Fans sind ab dem neusten Superheldenfilm absolut begeistert – es sei einer der besten Marvel-Filme überhaupt. Die Kinoticket-Einnahmen zeichnen ein anderes Bild.

Mit «Guardians of the Galaxy Vol. 3» schliesst Marvel die Trilogie über die Gruppe Weltraumhelden, angeführt von Peter Quill (oder auch Star-Lord), ab. Der Fokus dieses Filmes liegt auf dem sprechenden Waschbären Rocket, der von Bradley Cooper gesprochen wird und seit Beginn der Reihe ein Fan-Liebling ist.

Wenn du nichts Genaueres zur Handlung wissen möchtest, kannst du die nächsten zwei Abschnitte überspringen und hier weiterlesen:

In der grossen und weiten Galaxy gibt es Unmengen an Bösewichten – das ist inzwischen allen Marvel-Fans klar. Doch der High Evolutionary, ein Wissenschaftler, der durch Tierversuche versucht, bessere Menschen zu erschaffen, toppt so einige.

Sein Vorgehen ist besonders grausam und skrupellos und hält unserer Gesellschaft bezüglich Tierversuche einen Spiegel vor. Bis anhin wurde nur immer angedeutet, was Rocket als Jungtier widerfahren ist, jetzt erfahren die Zuschauenden die traurige Wahrheit. Dass der High Evolutionary der Endgegner der Guardians ist, macht auch Sinn, denn sie rächen einer ihrer eigenen und Rocket kann endlich mit seiner Vergangenheit abschliessen.

Die Reaktionen der Fans fallen bisher überwiegend positiv aus (dazu weiter unten mehr). Es sei einer der besten MCU-Filme, schreibt einer. Andere schreiben davon, wie sehr sie während des Filmes weinen mussten.

Verkaufszahlen enttäuschen

Auf den ersten Blick sehen auch die Kinoticket-Verkaufszahlen gut aus. Mit weltweiten Einnahmen über 282 Millionen US-Dollar ist der Marvel-Film, der letzten Donnerstag im Kino anlief, bereits auf den vierten Platz der diesjährigen Kinocharts geklettert. In den USA belaufen sich die Einnahmen auf 114 Millionen Dollar, was deutlich weniger als die erwarteten 120 Millionen Dollar sind. Die Einnahmen des zweiten Teils beliefen sich am Eröffnungswochenende auf 146 Millionen Dollar (mit heutigen Kinoticket-Preisen rund 170 Millionen). Auch hier liegt der neuste Teil deutlich darunter.

Von den letzten neun Marvel-Filmen, die im selben Zeitraum (Frühling/Sommer) veröffentlicht wurden, ist der neue «Guardians of the Galaxy» einnahmetechnisch am Eröffnungswochenende auf dem letzten Platz – Inflation eingerechnet. Der Rückgang gegenüber dem letztjährigen Film («Doctor Strange in the Multiverse of Madness») ist beträchtlich – 73 Millionen Dollar weniger als damals, schreibt «Indie Wire». Und das, obwohl «Strange» eine Fortsetzung einer weniger erfolgreichen Serie als «Guardians» war.

Fans sind begeistert

Auf der Bewertungs-Plattform «Rotten Tomatoes» fallen die Zuschauerbewertungen ausserordentlich gut aus. Über 10'000 Bewertungen hat der Film bereits, der Score liegt bei 95 Prozent. Diese Begeisterung überträgt sich auch auf Social Media, wo Fans euphorisch ihre Meinung kundtun:

