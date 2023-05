May the 4th be with you! Diese 29 «Star Wars»-Memes schauen du musst!

Mehr «Leben»

Einer der wichtigsten Feiertage, den wir haben? Ganz klar der 4. Mai. Denn seit dem Jahre 2011 wird heute – wie euch sicherlich allen bewusst ist, da ihr ja auf die Story geklickt habt – «Star Wars» gefeiert. Die Galaxie ist gross und dementsprechend kommen die Memes in Massen. Um diesen Tag zu würdigen, kommen hier 29 «Star Wars»-Memes.

May the 4th be with you!

(cmu)

Hast du auch lustige «Star Wars»-Memes? Teile sie in den Kommentaren!

Mehr zu «Star Wars»: