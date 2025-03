Jason Isaacs hat mit seinen jüngsten Aussagen eine Kontroverse ausgelöst. Bild: hbo

Star aus «The White Lotus» sorgt unfreiwillig für Sexismus-Diskussion

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Vier Folgen wurden von der aktuellen «White Lotus»-Staffel bislang ausgestrahlt und nach jeder Episode gab es grössere Diskussionen. Nun mischt auch Jason Isaacs mit, der zuletzt in einer Nacktszene zu sehen war.

In einem aktuellen Interview prangert er Doppelmoral an, was Nackt-Szenen von Männern und Frauen betrifft. Doch damit macht er sich bei Social Media unbeliebt.

Jason Isaacs' Nackt-Szene in «The White Lotus»

Timothy Ratliff (Isaacs), ein wohlhabender Geschäftsmann, der mit seiner Familie in einem luxuriösen thailändischen Resort urlaubt, erlebt einen peinlichen Moment: Unter dem Einfluss von Medikamenten verliert er die Kontrolle über seinen Bademantel und entblösst sich versehentlich vor seiner Familie.

Vor allem die Frage, ob Isaacs in der Szene eine Prothese nutzte, bewegte die Fans. Doch der 61-Jährige selbst will von diesem Thema am liebsten gar nichts wissen.

Während eines Auftritts bei «CBS Mornings» wurde Isaacs mit der Frage konfrontiert, ob er in der Szene eine künstliche Unterstützung hatte. Seine Reaktion darauf fiel deutlich aus:

«Es ist interessant, dass wir darüber reden, während bei den Oscars niemand über Mikey Madisons Vulva sprach, obwohl sie permanent im Bild war.»

Damit bezog sich Isaacs auf den Film «Anora», der bei den Oscars gross abräumte – genau wie seine Hauptdarstellerin Mikey Madison, die eine Stripperin verkörpert.

«Wenn Frauen nackt sind, wie Margaret Qualley in 'The Substance', stellt auch niemand Fragen zu ihren Genitalien oder Brustwarzen», legte der Schauspieler im Frühstücksfernsehen sogar noch einmal nach.

Gegenwind für «White Lotus»-Star

Mit dieser Argumentation wollte Isaacs offenbar darauf hinweisen, dass Nacktheit vor der Kamera bei Männern zumindest anders diskutiert wird als bei Frauen. Doch bei Social Media kommen seine Aussagen gar nicht gut an.

Auf X werden die Einlassungen des Stars unter anderem als «unsensibel» und «weltfremd» eingestuft. Eine Person wird konkret: «In welcher Welt lebt er? Frauen werden ständig nach ihrem Körper befragt, sei es ihr Gewicht, ihre Kleidergrösse oder ob sie sich rasiert haben.»

Isaacs' Co-Star Sam Nivola schuf derweil immerhin Klarheit, ob am Set nun eine Prothese zum Einsatz kam oder nicht. «Das war nicht sein echter Penis», offenbarte Nivola, der Isaacs' Serien-Sohn spielt, gegenüber «TV Insider».

Mehr zu «The White Lotus»: