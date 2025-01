HBO-Serie «The White Lotus» bekommt vierte Staffel

Jennifer Coolidge spielt eine der Hauptrollen bei «The White Lotus». Bild: keystone

Neues Reiseziel: «The White Lotus» bekommt vierte Staffel

Noch vor dem Start der dritten Staffel im Februar ist jetzt eine vierte Staffel der erfolgreichen Gesellschaftssatire «The White Lotus» angekündigt worden.

«Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. #TheWhiteLotus freut sich, Sie an einem neuen Ort begrüssen zu dürfen», schrieben die Serienmacher in einem Post auf Instagram. Laut «Variety» ist die Produktion der vierten Staffel für 2026 geplant. Cast und Ort sind aber noch unklar.

Ab 17. Februar geht die preisgekrönte Serie vom amerikanischen TV-Anbieter HBO über verwöhnte Superreiche in der titelgebenden fiktiven Hotelkette zunächst in die dritte Runde. Nach Hawaii und Sizilien spielt die Serie von Mike White in der dritten Staffel in einem noblen thailändischen Resort.

Kultrolle für Jennifer Coolidge

Mit «The White Lotus» war in den ersten beiden Staffeln vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid zum Kult geworden. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe. (sda/dpa)