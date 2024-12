Malcolm kommt zurück – und hoffentlich alle anderen auch! Bild: fox

«Malcom in the Middle» kriegt eine Fortsetzung – das wissen wir bis jetzt

Eine der beliebtesten Sitcoms kehrt nach 18 Jahren zurück: Disney wird vier neue Folgen von «Malcom in the Middle» produzieren. Das berichtet das US-Magazin «Deadline».

Die Stars der Originalserie, Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) und Jane Kaczmarek (Lois), werden im Revival mit dabei sein. Geplant sind vier Folgen, die auf Disney Plus erscheinen.

Auch der Schöpfer von «Malcolm in the Middle», Linwood Boomer, ist wieder mit dabei. Er wird bei den neuen Folgen als Autor mitwirken. Regisseur Ken Kwapis wird bei allen vier Folgen wieder Regie führen.

Zur Handlung ist bereits bekannt, dass Malcolm eine Tochter hat. Momentan wird laut «Deadline» nach einer Schauspielerin gesucht, die im Revival seine Frau spielen wird.

Mit der Ankündigung des Revivals veröffentlichte Disney kurze Videos mit den Stars der Serie. «Ich habe 18 Jahre lang auf diesen Moment gewartet. Finden wir heraus, wo Malcolm und seine Familie jetzt sind», sagt Frankie Muniz darin.

Wann die vier neuen Folgen veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt.

«‹Malcolm in the Middle› ist eine bahnbrechende Sitcom, die das Wesen des Familienlebens mit Humor, Herz und Sympathie eingefangen hat», so Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television, in einer Erklärung via «Deadline». «Die urkomische und herzliche Darstellung einer liebenswert chaotischen Familie hat Zuschauer aller Altersgruppen begeistert, und wir freuen uns, die Originalbesetzung wieder begrüssen zu dürfen, um diese Magie wieder aufleben zu lassen.»

Die Serie folgte dem Leben der Familie Wilkerson und den unvorhersehbaren Situationen, in die sie oft geraten. Andere Mitglieder der Familie sind Francis (Christopher Kennedy Masterson), Reese (Justin Berfield) und Dewey (Erik Per Sullivan). Derzeit ist nicht bekannt, ob auch diese Schauspieler ihre Rolle in den kommenden Episoden der Serie wieder aufnehmen werden.

Wir hoffen allerdings schwer auf einen Auftritt von Dewey. <3 Bild: instagram

