Wieso «Emilia Pérez» beste Chancen hat, die Golden Globes 2025 zu gewinnen

Die Golden Globes eröffnen am 5. Januar 2025 die Saison der wichtigsten Auszeichnungen der Filmindustrie. Auf der Liste der Nominierungen tummeln sich mehrere grosse Namen.

Am 5. Januar werden zum 82. Mal die Golden Globe Awards verliehen. Nun steht fest, welche Produktionen für den renommierten – und vielfach kritisierten – Preis im Rennen stehen. Unter den Nominierten finden sich ehemalige Kinder-Superstars wie Ariana Grande und Selena Gomez, aber auch Überraschungen.

Dazu gehört etwa Pamela Anderson, die in der Kategorie Beste Schauspielerin in einem Drama für ihre Leistung in The Last Showgirl nominiert ist. Ihre Fans hatten sich in den vergangenen Jahren vermehrt dafür eingesetzt, dass sie mehr Respekt für ihre Schauspielkarriere erhält und nicht mehr objektiviert wird.

Für ihr Lebenswerk sind im Vorfeld bereits die beiden Hollywood-Veteranen Viola Davis und Ted Danson geehrt worden. Sie erhalten den «Cecil B. DeMille Award» für Film respektive den «Carol Burnett Award» für Serie.

Beste Filme

Bester Film (Drama)

«Der Brutalist»

«A Complete Unknown»

«Konklave»

«Dune: Part Two»

«Nickel Boys»

«September 5 – The Day Terror Went Live»

Bester Film (Komödie / Musical)

«Anora»

«Challengers – Rivalen»

«Emilia Pérez»

«A Real Pain»

«The Substance»

«Wicked»

Bester Film (Fremdsprache)

«All We Imagine as Light»

«Emilia Pérez»

«Das Mädchen mit der Nadel»

«I’m Still Here»

«Die Saat des heiligen Feigenbaums»

«Vermiglio»

Bester Film (Animation)

«Flow»

«Alles steht Kopf 2»

«Memoir of a Snail»

«Vaiana 2»

«Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»

«Der wilde Roboter»

Beste Regie

Bester Regisseur / Beste Regisseurin

Jacques Audiard, «Emilia Pérez»

Sean Baker, «Anora»

Edward Berger, «Konklave»

Brady Corbet, «Der Brutalist»

Coralie Fargeat, «The Substance»

Payal Kapadia, «All We Imagine as Light»

Beste Film-Darstellerinnen und -Darsteller

Beste Hauptdarstellerin (Drama)

Pamela Anderson, «The Last Showgirl»

Angelina Jolie, «Maria»

Nicole Kidman, «Babygirl»

Tilda Swinton, «The Room Next Door»

Fernanda Torres, «I’m Still Here»

Kate Winslet, «Lee»

Bester Hauptdarsteller (Drama)

Adrien Brody, «The Brutalist»

Timothée Chalamet, «A Complete Unknown»

Daniel Craig, «Queer»

Colman Domingo, «Sing Sing»

Ralph Fiennes, «Konklave»

Sebastian Stan, «The Apprentice»

Beste Hauptdarstellerin (Musical / Komödie)

Amy Adams, «Nightbitch»

Cynthia Erivo, «Wicked»

Karla Sofía Gascón, «Emilia Pérez»

Mikey Madison, «Anora»

Demi Moore, «The Substance»

Zendaya, «Challengers – Rivalen»

Bester Hauptdarsteller (Musical / Komödie)

Jessie Eisenberg, «A Real Pain»

Hugh Grant, «Heretic»

Gabriel LaBelle, «Saturday Night»

Jesse Plemons, «Kinds of Kindness»

Glen Powell, «Hitmen»

Sebastian Stan, «A Different Man»

Bester Nebendarsteller (Film)

Yura Borisov, «Anora»

Kieran Culkin, «A Real Pain»

Edward Norton, «A Complete Unknown»

Guy Pearce, «The Brutalist»

Jeremy Strong, «The Apprentice»

Denzel Washington, «Gladiator II»

Beste Nebendarstellerin (Film)

Selena Gomez, «Emilia Pérez»

Ariana Grande, «Wicked»

Felicity Jones, «The Brutalist»

Margaret Qualley, «The Substance»

Isabella Rossellini, «Konklave»

Zoe Saldaña, «Emilia Pérez»

Bestes Filmdrehbuch

Jacques Audiard, «Emilia Pérez»

Sean Baker, «Anora»

Brady Corbet und Mona Fastvold, «Der Brutalist»

Jesse Eisenberg, «A Real Pain»

Coralie Fargeat, «The Substance»

Peter Straughan, «Konklave»

Beste Filmmusik

Volker Bertelmann, «Konklave»

Daniel Blumberg, «Der Brutalist»

Kris Bowers, «Der wilde Roboter»

Clément Ducol, Camille, «Emilia Pérez»

Trent Reznor, Atticus Ross, «Challengers – Rivalen»

Hans Zimmer, «Dune: Part Two»

Beste Serien

Beste Serie (Drama)

«Mr. and Mrs. Smith»

«Diplomatische Beziehungen»

«Shōgun»

«Squid Game»

«Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb»

«The Day of the Jackal»

Beste Serie (Komödie / Musical)

«Abbott Elementary»

«The Bear: King of the Kitchen»

«The Gentlemen»

«Hacks»

«Nobody Wants This»

«Only Murders in the Building»

Beste Miniserie

«Baby Reindeer»

«Disclaimer»

«Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez»

«The Penguin»

«Ripley»

«True Detective: Night Country»

Beste Serien-Darstellerinnen und -Darsteller

Bester Darsteller in einer Drama-Serie

Donald Glover, «Mr. and Mrs. Smith»

Jake Gyllenhaal, «Aus Mangel an Beweisen»

Gary Oldman, «Slow Horses»

Eddie Redmayne, «The Day of the Jackal»

Hiroyuki Sanada, «Shōgun»

Billy Bob Thornton, «Landman»

Beste Darstellerin in einer Drama-Serie

Kathy Bates, «Matlock»

Emma D’Arcy, «House of the Dragon»

Maya Erskine, «Mr. and Mrs. Smith»

Keira Knightley, «Black Doves»

Anna Sawai, «Shōgun»

Keri Russell, «Diplomatische Beziehungen»

Bester Darsteller in einer Musical- oder Comedy-Serie

Jeremy Allen White, «The Bear: King of the Kitchen»

Adam Brody, «Nobody Wants This»

Ted Danson, «A Man on the Inside»

Steve Martin, «Only Murders in the Building»

Jason Segel, «Shrinking»

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Beste Darstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie

Kathryn Hahn, «Agatha All Along»

Jean Smart, «Hacks»

Quinta Brunson, «Abbott Elementary»

Selena Gomez, «Only Murders in the Building»

Ayo Edebiri, «The Bear: King of the Kitchen»

Kristen Bell, «Nobody Wants This»

Beste Darstellerin in einer Miniserie

Jodie Foster, «True Detective: Night Country»

Cate Blanchett, «Disclaimer»

Sofía Vergara, «Griselda»

Cristin Milioti, «The Penguin»

Kate Winslet, «The Regime»

Naomi Watts, «Feud Capote vs. the Swans»

Bester Darsteller in einer Miniserie

Colin Farrell, «The Penguin»

Richard Gadd, «Baby Reindeer»

Kevin Kline, «Disclaimer»

Cooper Koch, «Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez»

Ewan McGregor, «Ein Gentleman in Moskau»

Andrew Scott, «Ripley»

