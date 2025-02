Nach dem Abgang von Chris Evans: Anthony Mackie ist der neue Captain America. Bild: marvel

«Verworren und langweilig»: Erste Kritiken zu «Captain America 4» sind vernichtend

«Captain America: Brave New World» ist Anthony Mackies Solo-Debüt im MCU. Doch die ersten Kritiken lassen kein gutes Haar an dem neuen Superheldenfilm.

Mehr «Leben»

Anthony Mackies erster Soloauftritt im Marvel Cinematic Universe (MCU) kommt bei den Kritikern nicht gut an: «Captain America: Brave New World» debütiert mit der drittniedrigsten Rotten-Tomatoes-Bewertung der Franchise. Aktuell liegt der Score bei 52 Prozent mit 122 Reviews. Weniger erreichten nur «Eternals» (47 Prozent) und «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (46 Prozent). Beide Superheldenfilme konnten hingegen beim Publikum überzeugen. Es bleibt abzuwarten, ob das «Brave new World» auch schafft.

Seit «Endgame» hat das MCU mit der Qualität seiner Projekte zu kämpfen. Viele der Fernsehserien waren enttäuschend, und mehrere Filme des Studios erhielten wenig Lob – weder vom Publikum noch von den Kritikern. Nachdem «Deadpool & Wolverine» ein grosser Erfolg war, könnte das MCU mit seinem neuesten Film einen Schritt zurück machen.

«Kein Blockbuster, der so viel kostet, sollte so schäbig aussehen» Rotten Tomatoes

Auf Rotten Tomatoes schreibt unter anderem ein Kritiker: «Kein Blockbuster, der so viel kostet, sollte so schäbig aussehen». «Brave New World» ist allerdings einer der billigeren Marvel-Filme, mit einem Produktionsbudget von 180 Millionen Dollar ohne Marketing. Um profitabel zu sein, muss der Film rund das Doppelte einspielen. Marvel braucht also keine rekordverdächtige Performance an der Kinokasse, um ihr Geld zurückzuverdienen.

Gehst du «Captain America 4» schauen? Ja klar, habe schon Tickets gekauft. Ich warte noch mehr Reviews ab. Nein, spricht mich nicht so an. Ich warte, bis der Film auf Disney Plus kommt. Abstimmen

Doch das Budget ist nicht der einzige Kritikpunkt. Es ist nicht überraschend, dass der Film scheinbar nicht gelungen ist, denn er kämpfte mit Startschwierigkeiten. In die Fussstapfen von Chris Evans zu treten, ist kein einfaches Unterfangen. Immer wieder gab es Meldungen, dass Szenen neu gedreht werden mussten. So auch vergangenen November, als der Film einem kleinen Testpublikum vorgeführt wurde und die Reaktionen des Publikums sehr negativ ausgefallen sind. Das Veröffentlichungsdatum wurde bereits mehrmals wegen zusätzlicher Dreharbeiten nach hinten geschoben. Ursprünglich hätte der Film Mitte 2024 in die Kinos kommen sollen.

Ebenfalls besorgniserregend für Fans ist der Fakt, dass sechs Drehbuchautoren am Projekt beteiligt sind. Das sei viel zu viel. Ein Grossteil der Filme in Hollywood wird von jeweils einem bis drei Autorinnen und Autoren geschrieben.

«Der Film fühlte sich leer an» – die Stimmen auf Social Media

Es sei nun mal einfach ein weiterer MCU-Film, schreibt eine Kritikerin auf Rotten Tomatoes. «Der Film hätte genutzt werden sollen, um eine neue Ära des MCU einzuleiten. Stattdessen fühlt es sich eher so an, als würden sich die Dinge rückwärts bewegen», kritisiert ein anderer. Denn es liegt nun an Mackies Captain, die neuen Avengers zu führen.

Neben den Reviews von Kritikern auf Rotten Tomatoes treffen auch die ersten Stimmen auf Social Media ein. Und auch hier: Viele lassen kein gutes Haar am Superheldenfilm.

«Ich habe den neuen ‹Captain America›-Film geschaut. Mach nicht den gleichen Fehler. Und glaube nicht dem Hype, dass es eine Art verschlüsselte Kritik an Trump sei. Das ist es nicht.»

«‹Captain America: Brave New World› scheint nur zu existieren, um die losen Enden von ‹The Incredible Hulk› und ‹Eternals› zu verknüpfen. Dabei ist die Handlung so verworren und langweilig, wie das alles klingt. Der Film hätte ‹Captain America: Loose Ends› heissen sollen (Ich liebe Mackies Sam Wilson, also ist das sehr enttäuschend).»

«Das stärkste Argument für den neuen ‹Captain America›-Film ist, dass er nur knapp 2 Stunden dauert.»

«Wow, der neue ‹Captain America›-Film ist scheisse.»

Doch es gibt online auch positivere Stimmen zum Film. Besonders die Action-Szenen und das Schauspieltalent von Anthony Mackie werden gelobt.

«#CaptainAmericaBraveNewWorld ist ein anständiger Film. Anthony Mackie enttäuscht nicht. Viele der Actionszenen sind phänomenal, und die Chemie zwischen Mackie und Ramirez ist lustig und glaubwürdig. Aber ich wäre fahrlässig, wenn ich nicht sagen würde, dass diesem Projekt etwas an Herz und Seele fehlt. Ganz zu schweigen von der glorreichen Verschwendung von Giancarlo Espositos Talent.»

«#CaptainAmericaBraveNewWorld ist ein unterhaltsamer Film mit anständigen Actionsequenzen und einigen herausragenden Momenten. Allerdings hat er nicht ganz die emotionalen oder erzählerischen Höhepunkte erreicht, die ich mir erhofft hatte. Ich mochte Mackie als Cap und schätzte den ernsteren Ton, aber er fühlte sich etwas leer an.»

Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob die enttäuschenden Kritiken dem Film an den Kinokassen schaden werden, aber basierend auf den jüngsten MCU-Trends ist das kein gutes Zeichen. Wenn der Film beim Publikum nicht ankommt, hat Marvel dieses Jahr auch noch «Thunderbolts*» und «The Fantastic Four: First Steps», um zu punkten. Bei diesen beiden Filmen ist der Hype bereits viel grösser, als er bei «Captain America 4» je war. Mit «Fantastic Four» startet diesen Juli die sechste Phase des MCU.

«Captain America: Brave New World» läuft ab dem 13. Februar in den Schweizer Kinos.

Hier kannst du den Trailer schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema: