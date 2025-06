«Die Lektüre fühlt sich an wie ein deliriöser Fiebertraum, in den man abtaucht – und währenddessen nicht immer genau weiss, was man da eigentlich gerade liest. Doch die schönen Sätze und das hochsommerliche Setting an der andalusischen Küste lassen einen – oder mich zumindest – grosszügig darüber hinwegsehen. Ein wunderbares Sommerbuch, das an der Oberfläche schwebt und gleichzeitig in die Tiefe geht. Zu einer komplexen Mutter-Tochter-Dynamik, zu körperlichen und seelischen Abhängigkeiten und der Frage, wer man ist, wenn einen niemand braucht.»

Lia Perbo