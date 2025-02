The Weeknd und Barry Keoghan in «Hurry Up Tomorrow». Bild: lionsgate

«Wednesday»-Star Jenna Ortega und Sänger The Weekend in neuem Psycho-Horror

Michelle Nuhn / watson.de

Im November 2022 traf Netflix mit «Wednesday» direkt ins Schwarze. So liessen die Erfolge der Horror-Comedyserie mit Jenna Ortega in der Hauptrolle nicht lange auf sich warten. Nach der Veröffentlichung wurde «Wednesday» schnell zu einer der erfolgreichsten Serien des Jahres. Der Streaming-Hit stellte die Konkurrenz in den Schatten und war mit 341,2 Millionen Stunden in der ersten Woche die meistgesehene englischsprachige Fernsehserie.



Wohingegen eine Fortsetzung bereits bestätigt ist, bleibt der offizielle Starttermin weiterhin unbekannt. Umso mehr wird es Fans von Jenna Ortega nun sicherlich freuen, dass sie die Schauspielerin bald in einer anderen Rolle zu sehen bekommen. So spielt sie an der Seite von The Weeknd in dem Psycho-Horror «Hurry Up Tomorrow».

«Wednesday»-Star mit neuem Projekt

Gerade erst sorgte The Weeknd mit der Veröffentlichung seines bereits sechsten Studioalbums für jede Menge Gesprächsstoff. Die neue Platte mit dem Titel «Hurry Up Tomorrow» sollte dabei jedoch nicht die einzige Überraschung für seine Fans sein. So bekommen diese nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch etwas für die Augen: einen ersten Blick auf den lang ersehnten Film mit dem gleichen Titel des Superstars.



Und für diesen hat er sich die A-Liga an schauspielerischem Talent ins Boot geholt. Unter anderem Jenna Ortega und Barry Keoghan («Saltburn») werden darin zu sehen sein. Bei dem Streifen handelt es sich um einen Psycho-Horror, in dem der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstler eine Version seiner selbst spielt.

In der offiziellen Beschreibung des Filmes heisst es: «Ein Musiker, der an Schlaflosigkeit leidet, begegnet einer mysteriösen Fremden (Jenna Ortega), die ihn auf eine Reise mitnimmt, die alles infrage stellt, was er über sich selbst weiss.» Gegenüber «Entertainment Weekly» erklärt Regisseur Trey Edwards Shults:

«Es geht um einen Künstler, der sozusagen am Rande des Nervenzusammenbruchs steht. [...] Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich noch nie so einen Film gesehen habe.»

Etwas, das offenbar selbst eine Jenna Ortega zunächst an sich zweifeln liess, wie diese offenbart. «Eigentlich dachte ich anfangs, dass ich nicht die Richtige für die Rolle sein würde», erklärt die «Wednesday»-Darstellerin und fügt dem hinzu: «Aber durch die Gespräche und das aufgebaute Vertrauen mit Trey und Abel fühlte es sich wie ein Team und eine Vision an, an der ich mitarbeiten wollte.»

Jenna Ortega in «Wednesday». Bild: VLAD CIOPLEA/NETFLIX

Jenna Ortega bringt besondere «Intensität» mit

The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye heisst, findet in dem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift nicht nur lobende Worte für seinen Produzenten, sondern ebenfalls für seine Co-Stars. Diese hätten «entscheidend dazu beigetragen, diesen Film auf eine so einzigartige und besondere Weise zum Leben zu erwecken», heisst es.

Gleichzeitig sorgt er bei den zahlreichen Fans der beiden Schauspieler:innen für weitere Vorfreude. So lässt der Musiker bereits jetzt voller Überzeugung wissen: «Jenna und Barry bringen eine Intensität mit, die, glaube ich, noch niemand gesehen hat.» Auch von Regisseur Trey hagelt es daraufhin noch weiteres Lob für Jenna Ortega. So sei die 22-Jährige «eine der talentiertesten Personen», mit denen er je gearbeitet habe.

Der Film kommt bereits diesen Mai in die Kinos.

