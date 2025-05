«Pure Disney-Magie» bis «völlig sinnlos» – Reaktionen zu «Lilo & Stitch» sind gemischt

«‹Lilo & Stitch› meistert die Kunst der Disney-Live-Action-Formel. Der Film erinnert sich an das, was wir an Stitch lieben, und schenkt uns unglaublich süsse Momente zwischen ihm und Lilo (Maia Kealoha) und macht dies zu einer wirklich herzerwärmenden Neuauflage eines Klassikers. Ich habe natürlich wegen Stitch geschluchzt.»