Ariana Grande als Galinda und Cynthia Erivo als Elphaba in «Wicked». Bild: universal pictures

Lautes Mitsingen im Kino: «Wicked»-Fans sind genervt von dem Hype um den Film

«Wicked» läuft in den USA erst seit Kurzem im Kino und ist jetzt schon einer der vielversprechendsten Kinostarts. Doch der Hype um den Film polarisiert auch.

Mehr «Leben»

«Wicked» mit Ariana Grande und Cynthia Erivo zieht viele Musical-Fans ins Kino. Alleine in den USA hat der Film am Eröffnungswochenende über 100 Millionen US-Dollar eingespielt.

Der Film handelt von Elphaba (gespielt von Cynthia Erivo), einer jungen Frau, die wegen ihrer grünen Haut missverstanden wird und die ihre wahre Kraft erst noch entdecken muss. An der Shiz-Universität im fantastischen Land Oz lernt sie Glinda (gespielt von Ariana Grande) kennen. Glinda ist gut aussehend und privilegiert, muss aber ihr wahres Herz erst noch entdecken. Nach einer Begegnung mit dem Zauberer von Oz gerät ihre Freundschaft an einen Scheideweg.

Es ist ein Prequel des Filmes «Der Zauberer von Oz» und wurde 2003 als Musical am Broadway in New York uraufgeführt. Das lockte am Wochenende viele Theater-Fans ins Kino, die es nicht lassen konnten, während der Vorstellung lautstark mitzusingen. Ganz zum Ärgernis der anderen Kinogänger, die einfach nur den Film geniessen wollten und von dem schiefen und lauten Gesinge anderer gestört wurden.

Der «Trend» geht so weit, dass die amerikanische Kinokette AMC Theater ein Singverbot verhängen musste.

«Wicked» sorgt für Knatsch im Kino Video: watson

Nicht nur das Mitsingen im Kino wird zum Trend. Einzelne Fans malen sich extra für den Kinobesuch grün an. Die Kinoketten Cinemark und AMC Theaters passte vor den Vorführungen ihre Regel an – es ist ausdrücklich verboten, das Gesicht zu verdecken oder dieses komplett anzumalen.

Einige Fans wurden deshalb bereits an den Kinokassen abgewiesen – sie sollen zurückkommen, nachdem sie sich abgeschminkt haben.

Dieser Fan wurde in dieser Aufmache nicht in den Kinosaal gelassen. Bild: screenshot tiktok

Weiter führten auch die Gagen der beiden Hauptdarstellerinnen diese Woche bereits für Gesprächsstoff. «Daily Mail» berichtete, dass Ariana Grande 15 Millionen US-Dollar kassiert haben soll, ihr Co-Star hingegen nur eine Million. Das löste auf Social Media einen Shitstorm aus. Inzwischen hat sich das Studio dazu geäussert und klargestellt, dass beide Stars gleich viel verdient haben. Wie hoch die Gagen waren, gaben sie allerdings nicht bekannt.

«Wicked» läuft in der Deutschschweiz ab dem 12. Dezember im Kino. Der Start für den zweiten Teil ist bereits für nächstes Jahr angesetzt.

Hier kannst du den Trailer schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema: