Joe Exotic wurde durch «Tiger King» berühmt. Bild: Netflix

People-News

Der «Tiger King» heiratet seine (sechste) grosse Liebe im Knast

Joe Exotic, der durch die Netflix-Doku «Tiger King» bekannt wurde, hat wieder geheiratet – und das im Gefängnis. Davor war er schon mit fünf Männern mal legal, mal illegal verheiratet.

«Tiger King»-Star Joe Exotic hat im Gefängnis geheiratet. Der Glückliche heisst Jorge Flores Maldonado und soll nun aber wirklich die ganz grosse Liebe sein. Auf X schreibt Exotic: « Ich war noch nie so stolz auf jemanden. Darf ich vorstellen: mein Mann Jorge Flores Maldonado». Dazu postet er ein Bild mit seinem frisch Angetrauten. Beide stehen unter einem Blumenbogen, dabei tragen sie je einen dunklen Anzug und ein weisses Käppi. Joe Exotic lächelt dabei selig in die Kamera, sein Ehemann fast ein wenig gezwungen.

Die romantische Hochzeit hinter schwedischen Gardinen hat Exotic bereits im Oktober 2024 über seinen X-Kanal, welchen seine Freunde nach genauen Anweisungen verwalten, angekündigt.

Der Häftling sagte damals in einem Interview über seinen Verlobten:. «Er ist 33 Jahre alt, wundervoll und kommt aus Mexiko.» Er sagte ausserdem: «Jetzt geht es darum, im Gefängnis zu heiraten und ihm Asyl zu verschaffen, oder wir müssen Amerika verlassen, wenn wir beide rauskommen».

Angefangen habe die grosse Liebesgeschichte hinter Gittern. Es ziehen aber bereits dunkle Wolken am Liebeshimmel auf: Jorge Flores Maldonado kommt im Mai frei und wird damit von seinem Ehemann getrennt.

Seine Verflossenen

Der 33-Jährige ist aber nicht Exotics erste Liebe. Der «Tiger King» sagte laut Medienberichten über seine früheren Ehemänner: «Ich habe zwei Ehemänner begraben, der dritte ist mit 2,6 Millionen Dollar von Netflix abgehauen und hat mich hier sitzen lassen.» Dabei sprach er aber nur über die Hälfte seiner Verflossenen. Insgesamt sind fünf Ex-Männer bekannt.



Die erste Liebe



Exotics erster Ehemann soll Brian Rhyne gewesen sein. Dieser wurde in der Netflix-Doku weggelassen. Sie lernten sich in den 80ern in einer Schwulenbar in Dallas kennen, worin sie sich später romantisch das Ja-Wort gaben. Die Verbindung wurde illegal geschlossen, da gleichgeschlechtliche Ehen zu dieser Zeit in Oklahoma noch verboten waren. Mit seiner ersten grossen Liebe, mit der er in einem Wohnwagen lebte, eröffnete Exotic seinen Zoo. 2001 starb Rhyne an AIDS.

Joe Exotic und Bryan Rhyne. Bild: netflix.com

Nummer zwei

Ein Jahr nach Rhynes Tod verliebte sich Exotic erneut, und zwar in den 24-jährigen Jeffrey Charles Hartpence, der zu dieser Zeit als Event-Produzent arbeitete. Mit ihm zusammen veranstaltete Exotic Zauberer-Shows in Einkaufszentren. Einige Jahre später trennten sie sich aber, weil sie sich bei der Zukunft des Zoos uneinig waren. Hartpence hatte etwas gegen die Tiger-Zucht.

Exotic liess sich jedoch nicht beirren und drohte seinem Freund, ihn an die Tiger zu verfüttern, wenn er sich von ihm trennen würde. Laut Medienberichten soll Hartpence ihn daraufhin mit einer Waffe bedroht haben. Kurzum, mit der Liebe war es aus, auch wenn die beiden mit krimineller Energie durchaus eine Gemeinsamkeit haben. Denn auch Hartpence sitzt wie sein Verflossener im Knast. Er muss eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes absitzen.

Aller guten Dinge sind drei (und vier)

Joe Exotic gab nicht auf und fand in John Finlay seinen dritten Mann. Dieser war auch in der Netflix-Doku «Tiger King» zu sehen. Da Exotic scheinbar ein Faible für jüngere Männer hat, war auch Finlay gerade mal 19 Jahre alt. Kennengelernt haben sich die zwei, als Exotic ihn 2003 im Zoo anstellte. 2014 heiratete der «Tiger King» Finlay, jedoch nicht nur ihn. Gleichzeitig traute sich Exotic auch mit Travis Maldonado, beim Kennenlernen ebenfalls 19, denn wieso sich auf einen beschränken, wenn man auch zwei haben kann?

Joe Exotic, John Finlay und Travis Maldonado an ihrem Hochzeitstag. Bild: oe Exotic TV/ YouTube

Die Hochzeit des Trios wurde in einer Folge von «Tiger King» gezeigt. Das Glück hielt jedoch nicht lange, bereits nach einem Jahr war der Zauber verfolgen. Finlay war in der Ehe nicht glücklich und wollte sich trennen. Nach einem Streit riss er sich von seinen zwei Ehemännern los. Er soll mittlerweile mit einer Frau verheiratet und Vater eines Kindes sein.

Auch Maldonado blieb nicht lange in Exotics Leben, da er sich 2017 versehentlich selbst erschoss, als er beweisen wollte, dass eine Pistole ohne Magazin keinen Schuss abfeuern kann. Es befand sich jedoch noch eine Kugel in der Pistole.

Die Nummer fünf

Dillon Passage mit Joe Exotic in ihren guten Zeiten. Bild: Dillon Passage/Instagram

Nach zwei Monaten tiefer Trauer heiratete Exotic nach Maldonados Tod den 35-Jahre jüngeren Dillon Passage, den er auf einer Dating-App kennengelernt hatte. Passage setzte sich auf Social Media immer wieder für seinen Mann ein. Zwischenzeitlich hofften beide, dass US-Präsident Trump ihnen helfe, Exotic aus dem Gefängnis zu holen. Sie warten noch immer. 2021 gab Passage auf Instagram bekannt, dass die beiden getrennte Wege gehen würden.

Exotics Aussage, sein Ehemann sei mit 2,6 Millionen Dollar von Netflix abgehauen und habe ihn sitzen lassen, ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Passage.

Zu 22 Jahren Haft verurteilt

Joe Exotic, der eigentlich Joseph Allen Maldonado-Passage heisst, wurde zu einer 22-jährigen Haftstrafe verurteilt und sitzt seit 2019 im Knast. Er hat den Mord an Carole Baskin in Auftrag gegeben. Exotic habe zudem mehrere Tierschutzgesetze gebrochen, so das Gericht.

Weltweite Bekanntheit erlangte Joe Exotic 2020 durch die Dokureihe «Tiger King: Grosskatzen und ihre Raubtiere» von Netflix. Die Serie zeigte den damaligen Betreiber eines Privatzoos über einen Zeitraum von fünf Jahren. (kek)