«Matrix 5» kommt – alles, was wir über das Sequel wissen

Warner Bros. hat angekündigt, einen neuen «Matrix»-Film zu drehen. Es wird der erste Film der Reihe sein, bei dem weder Lily noch Lana Wachowski Regie führen.

Das Studio hat Pläne für die Fortsetzung des Franchise bekannt gegeben. Ein fünfter «Matrix»-Film ist bereits in Entwicklung. Es wird der erste Teil der Cyber-Action-Filmreihe sein, bei dem weder Lana noch Lily Wachowski Regie führen. Stattdessen wird der Drehbuchautor von «The Cabin in the Woods» und «The Martian», Drew Goddard, als Regisseur fungieren, das Drehbuch schreiben und mit Sarah Esberg produzieren.

«Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die ‹Matrix›-Filme sowohl das Kino als auch mein Leben verändert haben», teilt Goddard mit. Und weiter: «Die exquisite künstlerische Arbeit von Lana und Lilly inspiriert mich täglich, und ich bin mehr als dankbar für die Chance, Geschichten in ihrer Welt zu erzählen.»

Lana Wachowski, die 2021 die Regie bei «The Matrix: Resurrections» führte, ist als ausführende Produzentin vorgesehen. Lilly ist nicht an das Projekt geknüpft.

Noch nicht klar, ob Keanu Reeves als Neo zurückkehrt

Zur Handlung sind noch keine Details bekannt, aber Jesse Ehrman, Präsident der Produktionsabteilung von Warner Bros., deutete an, dass die Geschichte noch tiefer in die Fantasiewelt des Franchise eintauchen wird, ohne sich zu sehr von den Wurzeln zu entfernen.

«Drew kam zu Warner Bros. mit einer neuen Idee, von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Art und Weise wäre, die ‹Matrix›-Welt fortzuführen, indem sie sowohl das ehrt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf seiner eigenen Liebe zu der Serie und den Charakteren basiert», sagte Ehrman in einem Statement.

Keanu Reeves spielte vier Filme lang Neo. Ob er für den fünften Teil zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Bild: warner bros.

Über die Besetzung des Films wurden keine Angaben gemacht. Im letzten Teil kehrten die Franchise-Stars Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity zurück, ausserdem spielten Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris und Priyanka Chopra Jonas mit.

