Grosse Überraschung: Scarlett Johansson soll Hauptrolle in neuem «Jurassic World» spielen

Hendrik Busch / watson.de

Die «Jurassic World»-Reihe ist nicht totzukriegen. 2022 schloss «Jurassic World 3» die bereits zweite Trilogie des Dino-Franchise ab, das 1993 mit Steven Spielbergs «Jurassic Park» seinen Anfang genommen hatte. Eine längere Pause war erwartet worden. Die Geschwindigkeit, mit der nun doch der vierte «Jurassic World»-Teil auf die Gleise kommt, ist etwas überraschend – genau wie die mögliche Hauptdarstellerin.

Wohl doch bald wieder in den Kinos zu sehen: Scarlett Johansson. Bild: keystone

Jeder einzelne der drei «Jurassic World»-Filme, die seit 2015 in den Kinos erschienen, hatte mindestens eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Der vierte Teil soll nun eine neue Reihe anstossen, die nichts mehr mit den Figuren von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, die das Leindwandpaar der letzten Trilogie gebildet hatten, zu tun hat.

Scarlett Johansson soll für «Jurassic World» bereitstehen

Neue Gesichter müssen her und das erste ist verlässlichen Berichten zufolge das von Scarlett Johansson. Es wäre ein Coup für die Reihe, denn eigentlich hatte sich Johansson vom Blockbuster-Kino entfernt.

Wie der gut informierte «Hollywood Reporter» berichtet, befindet sie sich nun in Verhandlungen um eine Rolle in dem Dino-Blockbuster. Welche Rolle Scarlett Johansson übernehmen soll, ist noch nicht bekannt.

Da Johansson der erste Star ist, der konkret im Zusammenhang mit dem Film genannt wird, ist aber von der Hauptrolle auszugehen. Sehr wahrscheinlich soll das neue Ensemble des Blockbusters um Johansson herum aufgebaut werden.

«Jurassic World 3» kam als letzter Teil der Filmreihe 2022 in die Kinos. Bild: Universal Pictures International Germany GmbH

«Jurassic World 4» wäre sowas wie das Blockbuster-Comeback der 39-Jährigen. Seit ihrem Ausstieg aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) hatte sie in keinem grossen Blockbuster mehr mitgespielt. In den Kinos war sie zuletzt in Wes Andersons «Asteroid City» zu sehen.

Kino-Start und mehr: Was sonst noch über «Jurassic World 4» bekannt ist

Noch hat «Jurassic World 4» keinen offiziellen Titel, auch eine grobe Handlung fehlt noch. David Koepp, der die ersten beiden «Jurassic Park»-Filme schrieb, verfasst auch das Drehbuch für den nächsten Teil. Es ist seine erste Beteiligung an der Reihe seit fast 30 Jahren.

Die Regie übernimmt Gareth Edwards, der für bildgewaltige Blockbuster wie «Godzilla» (2014), «Star Wars: Rogue One» (2016) und zuletzt «The Creator» (2023) verantwortlich ist. Steven Spielberg ist als Produzent dabei.

Als Start für «Jurassic World 4» wurde in den USA der 2. Juli 2025 festgelegt. Das Datum wird bis auf ein oder zwei Tage Abweichung auch für die Schweiz gelten. Will der Film den Termin einhalten, müssen die Dreharbeiten bald beginnen. Der wichtigste Schritt ist mit dem Casting von Scarlett Johansson vielleicht schon getan.