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Dieses Brot kostet 60 Dollar – und sorgt für heftige Diskussionen

Roggenbrot Martin Auer Rye
Das Brot besteht aus Wasser, Salz und importiertem Bio-Roggenmehl.Bild: Instagram/rye.martinauer

Dieses Brot kostet 60 Dollar – und sorgt für heftige Diskussionen

Ein österreichischer Bäcker verkauft in New York Brot für 60 Dollar pro Stück. Die Reaktionen darauf lassen nicht lange auf sich warten.
18.09.2026, 11:5018.09.2026, 11:50

Eine österreichische Traditionsbäckerei in vierter Generation verkauft in New York Roggenbrot für 60 US-Dollar. Umgerechnet sind das etwa 50 Franken. Das 1,5 Kilogramm schwere Luxusbrot gibt's seit kurzem in der vor einigen Tagen eröffneten Boutique-Bäckerei «Rye» im trendigen Stadtteil Soho. Die Bäckerei bietet ausschliesslich ein Produkt an. Die Boutique ist im ehemaligen Wohnhaus von David Bowie beheimatet, wie das Magazin «Falstaff» berichtet.

Hinter dem Geschäft steht die aus Graz stammende Familie Auer. Martin Auer erklärt seine Idee so:

«Wir wollten nie einfach eine weitere Bäckerei in New York eröffnen. Wir konzentrieren uns deshalb auf das, worin wir aussergewöhnlich gut sind: unser 100-prozentiges Bio-Roggen-Sauerteigbrot.»

Auf dem Instagram-Kanal der Boutique ist die Inszenierung des Brotes zu sehen: Die Laibe hängen akkurat aufgereiht an einer Wand und sind perfekt in Szene gesetzt. Die elegante Präsentation könnte glatt aus einem Luxusstore eines Modehauses stammen.

Doch wieso sind die Brote so immens teuer? Laut der Auers sei der hohe Aufwand der Grund. Die Laibe fermentieren 24 Stunden und ruhen nach dem Backen weitere acht Stunden. Gemäss Tim Auer komme das Brot aber super an, schreibt der Business Insider.

Heftige Reaktionen

Nicht alle sind so begeistert von dem Ganzen. In den vergangenen Tagen gab es zahlreiche Schlagzeilen rund um das Luxusbrot und auch unter den Posts der Bäckerei hagelt es Kritik: «Hört auf, Brot zum Luxusprodukt zu machen», schreibt jemand. Eine Bäckerin kommentiert: «60 Dollar für ein Brot sind völlig realitätsfern. Lebensmittel sollten Menschen ernähren und nicht zum Statussymbol werden.»

@fooodforfooodies New rye bread shop in SoHo that has $60 loaf of bread and Open face sandwiches aka toast 📍Rye 285 Lafayette #fooodforfooodies #ryebymartinauer #newopenings #foodreview ♬ original sound - Sabrina Carey

Auch zahlreiche TikTok-Videos greifen das Thema auf. Neben Taste-Tests, wo es von einer Testerin heisst, das Brot schmecke nach Butter, nehmen viele das Ganze auf die Schippe.

@donofmorocco2 Martin du bist ein Macher schwöre 😭😭😭 #fyp #newyorkcity #viral ♬ оригінальний звук - Classical Music

Scheiben mit Nutella

Wer nicht einen ganzen Laib Brot kaufen will, kann auch schon Viertel- und Halblaibe für 15 beziehungsweise 30 Dollar kaufen. Und auch in Scheiben, belegt etwa mit Nutella, gibt es das Luxusbrot. Aber auch dazu halten die User mit ihren Meinungen nicht hinter dem Berg. Zu einer Box mit sechs halben Brotscheiben für rund 60 Dollar spottet jemand auf X:

«Den New Yorkern kann man wirklich alles zu einem hohen Preis verkaufen, solange sie es in weissen Schachteln mit nach Hause nehmen können.»

(kek)

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