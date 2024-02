Wie in anderen Ländern Europas gab es in den letzten Monaten auch in Frankreich Bauernproteste. Sie richten sich gegen eine angebliche «Flutung» des französischen Marktes mit kostengünstigen spanischen Produkten, die unter dem Einsatz von grossen Mengen Pestiziden hergestellt würden.

Grammys: Taylor Swift schreibt Geschichte – und kündigt gleich ein neues Album an

In Los Angeles wurden in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) zum 66. Mal die Grammys verliehen. Wer für Aufsehen gesorgt hat und die grössten Gewinnerinnen des Abends.

Pop-Superstar Taylor Swift hat Grammy-Geschichte geschrieben. Die 34-Jährige gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Hauptkategorie Album des Jahres für ihre Platte «Midnights». Es ist ihr vierter Grammy für ein Album nach den Auszeichnungen für «Fearless», «1989» und «Folklore» – Swift zieht damit an Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder vorbei, die jeweils dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden. «Es macht mich so glücklich», sagte Swift – elegant in Weiss gekleidet – in ihrer Dankesrede. «Es überwältigt mich unfassbar, dass es einige Menschen glücklich macht und sie für diese Auszeichnung gestimmt haben.»