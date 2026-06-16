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Eurodreams: Glückspilz erhält während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat

Un membre de la loterie romande presente le nouveau jeu de la loterie romande EURODRAMS a Josephine, kiosquiere, avant son lancement, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. ...
Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat ausbezahlt.Bild: keystone

Glückspilz erhält während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat

16.06.2026, 00:2916.06.2026, 00:29

Ein Glückspilz hat bei der Eurodreams-Ziehung vom Montag den Hauptgewinn abgeräumt. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt während 30 Jahren 22'222 Franken pro Monat ausbezahlt. Die Gewinnzahlen waren laut Swisslos 3, 14, 20, 22, 29 und 40 sowie die Traumzahl 5.

Der Hauptgewinn wurde in einem der acht europäischen Länder erzielt, die das Spiel anbieten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt. (sda)

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