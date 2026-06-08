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Gerechtigkeit siegt

Brauchst du positive News? Hier kommt 19 Mal Balsam für die Seele

Brauchst du positive News? Hier kommt 19 Mal Balsam für die Seele (Wins!!!)

Eine Portion gute Gefühle, die wir alle gebrauchen können.
08.06.2026, 05:2108.06.2026, 05:21
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Eigentlich brauchen wir keinen besonderen Grund für gute News. Doch weil es aktuell vielleicht ein bisschen zu wenige davon gibt, benötigen wir sie umso mehr: Hier kommen ein paar Szenen, die dir den Glauben an die Menschheit zurückgeben – und solche, die einfach augenblicklich zufriedener machen.

Glücklich ist, wer schöne Momente teilen kann – damals und heute:

Good News für gute Laune
Bild: instagram

Meine Nichte hat die High School abgeschlossen

Gebt dieser Person eine Lohnerhöhung, aber dalli!

Good News für gute Laune
Bild: reddit

Der Housekeeping-Mitarbeiter in meinem Hotel hat mir ein Handtuchtier gebastelt, und in den folgenden Wochen hat er sie dort liegen lassen, bis daraus ein Handtuchzoo geworden ist

Good News für gute Laune
Bild: reddit

Solch einen Freund haben wir alle verdient!

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gif: instagram

Da hat sich jemand herzallerliebst um Doggo gekümmert.

Good News für gute Laune
Bild: instagram

Ich habe meinen Hund für eine Woche bei Opa gelassen und das hier vorgefunden

Wie wundervoll und cute:

Employee assists some ducks at the pool
by u/Hypnoidz in HumansBeingBros

Beinahe wäre das ein Fall für den Fail-Dienstag geworden ...

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gif: instagram

Guter Fang!

Diese herzerwärmende Geschichte.

Diese Good News sind Balsam für die Seele
Bild: reddit

Ein Feuerwehrmann half bei einer Geburt. 22 Jahre später reiste er 800 Meilen, um bei ihrer Hochschulabschlussfeier dabei zu sein. (via Reddit)

Diese Good News sind Balsam für die Seele
Bild: reddit

Diese Szene beweist: Man ist niemals zu alt, um sich über eine richtig coole Geburtstagstorte zu freuen.

And this how old lady becomes a child again
by u/F-C0D389 in DamnThatsMindBlowing

Wer schneidet hier Zwiebeln?

Gute News für gute Laune
Bild: reddit

Jedes Mal, wenn ich mich über etwas beschwere, denke ich daran, dass meine Tochter wegen ihrer Krebserkrankung fünf Gehirnoperationen über sich ergehen lassen musste und nach jeder einzelnen ein breites Lächeln im Gesicht hatte

Das vermutlich beste Tauschgeschäft, das wir je gesehen haben:

Good News für gute Laune
Bild: reddit

Das wundervollste Geschenk zu Weihnachten:

Good News für gute Laune
Bild: x

Ich habe dieses Weihnachten Bereitschaftsdienst, und mein Vater hat sich als Praktikant im Spital angemeldet, damit er einen Teil der Feiertage mit mir verbringen kann.

Diese dramatische Szene, in der ein Junge einen kleinen Hund vor einem gröberen Liftunfall bewahrt:

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gif: instagram

In Dänemarks Kindergärten sind regnerische Tage gute Tage:

In Denmark, a rainy day is a perfect day for the preschoolers
by u/New_Libran in MadeMeSmile

Wann hast du das letzte Mal jemandem eine kühle Erfrischung angeboten?

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Mein Sohn hat für die Bauarbeiter Eistee gemacht

(Mehr für später:)

Good News! Diese 12 Szenen machen dich ratzfatz glücklich

Sehr nett und vorausschauend von diesem Menschen:

Good News: Fledermausi gerettet
Bild: instagram

Hier schläft eine Fledermaus. Bitte andere Türe benutzen!

So unglaublich schön.

Good News für gute Laune
Bild: instagram

Das ist der glücklichste Moment meines bisherigen Lebens, und mein Mann hat ihn auf Kamera festgehalten

«Jemand hat einem Mann im Zug ein Corndog-Plüschtier geschenkt – ich könnte heulen», schreibt jemand zu den Bildern auf Reddit.

Good News für gute Laune
Bild: reddit

Jö.

Good News für gute Laune
Bild: reddit

Hier liegt tatsächlich Liebe in der Luft, beziehungsweise im Zug. Wir hoffen, sie ist nicht allzu einseitig.

Love is in the air
by u/StraightDistrict8681 in Awww

Habt eine frohe Woche allerseits, und vergesst nicht, das Leben zu geniessen!

Good News für gute Laune
Bild: instagram

Ich hab heute zum ersten Mal in meinem Leben herumgetollt, Alter. Habt ihr das schon mal gemacht? Warum hat mir das noch nie jemand erzählt?

Hast du auch eine (persönliche) Good News, von der du uns erzählen magst? Ab in die Kommentare damit!

Mehr Good News?

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Bild: tenor

Also gut, mehr Good News:

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