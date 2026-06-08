Brauchst du positive News? Hier kommt 19 Mal Balsam für die Seele (Wins!!!)

Eine Portion gute Gefühle, die wir alle gebrauchen können.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Eigentlich brauchen wir keinen besonderen Grund für gute News. Doch weil es aktuell vielleicht ein bisschen zu wenige davon gibt, benötigen wir sie umso mehr: Hier kommen ein paar Szenen, die dir den Glauben an die Menschheit zurückgeben – und solche, die einfach augenblicklich zufriedener machen.

Glücklich ist, wer schöne Momente teilen kann – damals und heute:

Meine Nichte hat die High School abgeschlossen

Gebt dieser Person eine Lohnerhöhung, aber dalli!

Der Housekeeping-Mitarbeiter in meinem Hotel hat mir ein Handtuchtier gebastelt, und in den folgenden Wochen hat er sie dort liegen lassen, bis daraus ein Handtuchzoo geworden ist

Bild: reddit

Solch einen Freund haben wir alle verdient!

Da hat sich jemand herzallerliebst um Doggo gekümmert.

Ich habe meinen Hund für eine Woche bei Opa gelassen und das hier vorgefunden

Wie wundervoll und cute:

Beinahe wäre das ein Fall für den Fail-Dienstag geworden ...

Guter Fang!

Diese herzerwärmende Geschichte.

Ein Feuerwehrmann half bei einer Geburt. 22 Jahre später reiste er 800 Meilen, um bei ihrer Hochschulabschlussfeier dabei zu sein. (via Reddit)

Diese Szene beweist: Man ist niemals zu alt, um sich über eine richtig coole Geburtstagstorte zu freuen.

Wer schneidet hier Zwiebeln?

Jedes Mal, wenn ich mich über etwas beschwere, denke ich daran, dass meine Tochter wegen ihrer Krebserkrankung fünf Gehirnoperationen über sich ergehen lassen musste und nach jeder einzelnen ein breites Lächeln im Gesicht hatte

Das vermutlich beste Tauschgeschäft, das wir je gesehen haben:

Das wundervollste Geschenk zu Weihnachten:

Ich habe dieses Weihnachten Bereitschaftsdienst, und mein Vater hat sich als Praktikant im Spital angemeldet, damit er einen Teil der Feiertage mit mir verbringen kann.

Diese dramatische Szene, in der ein Junge einen kleinen Hund vor einem gröberen Liftunfall bewahrt:

In Dänemarks Kindergärten sind regnerische Tage gute Tage:

Wann hast du das letzte Mal jemandem eine kühle Erfrischung angeboten?

Mein Sohn hat für die Bauarbeiter Eistee gemacht

(Mehr für später:)

Sehr nett und vorausschauend von diesem Menschen:

Hier schläft eine Fledermaus. Bitte andere Türe benutzen!

So unglaublich schön.

Das ist der glücklichste Moment meines bisherigen Lebens, und mein Mann hat ihn auf Kamera festgehalten

«Jemand hat einem Mann im Zug ein Corndog-Plüschtier geschenkt – ich könnte heulen», schreibt jemand zu den Bildern auf Reddit.

Jö.

Hier liegt tatsächlich Liebe in der Luft, beziehungsweise im Zug. Wir hoffen, sie ist nicht allzu einseitig.

Habt eine frohe Woche allerseits, und vergesst nicht, das Leben zu geniessen!

Ich hab heute zum ersten Mal in meinem Leben herumgetollt, Alter. Habt ihr das schon mal gemacht? Warum hat mir das noch nie jemand erzählt?

Hast du auch eine (persönliche) Good News, von der du uns erzählen magst? Ab in die Kommentare damit!

Mehr Good News?

Also gut, mehr Good News: