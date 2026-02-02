wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Gerechtigkeit siegt

Deprimiert? Diese 12 good News machen dich sofort glücklicher!

Good News! Zeit für schöne Bilder und gute Gefühle
Yay! Zeit für gute Gefühle!Bild: instagram/reddit/watson

Deprimiert? Diese 12 Szenen machen dich ratzfatz glücklich!

Ein Versuch kann nicht schaden. Hier kommt: eine Extra-Portion Liebe! ❤
02.02.2026, 04:2202.02.2026, 04:22
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Leute, wir brauchen mehr Good News, um in dieser kalten Welt diesem kalten Winter den Mut und die Motivation nicht zu verlieren!

Wir machen den Anfang – mit zwölf wundervollen Szenen, die Freude machen an der Welt. Aber Achtung: Auch hier werden wieder Zwiebeln geschnitten ...

Genau SO sollte Unterricht aussehen, dann macht er auch Spass.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

In einer chinesischen Schule erklärten zwei Lehrerinnen ihren Schülerinnen und Schülern auf unterhaltsame und spannende Weise das Phänomen der statischen Elektrizität.

Das nennt sich wohl Schicksal.

Good News: Schöne Bilder und gute Menschen
Bild: instagram

Die brasilianische Sängerin Taty Girl überraschte ihr Publikum, indem sie während eines Konzerts den Einsatz von Feuerwerkskörpern unterbrach, um einen streunenden Hund in der Nähe der Bühne nicht zu erschrecken. Nachdem sie das Tier entdeckt hatte, das sie «Carmelo» nannte, kündigte sie an, aus Respekt vor ihm auf die Pyrotechnik zu verzichten – eine Geste, die vom Publikum mit Applaus und Anerkennung bedacht wurde. Die Künstlerin beschloss schliesslich, Carmelo zu adoptieren.

Die ganze Geschichte gibt es hier [Yahoo].

Die sind dazu noch um einiges hübscher als Schweizer Dorf-Weihnachtsbeleuchtungen.

Good News: Schöne Bilder und gute Menschen
Bild: instagram

In dieser Strasse in Prag haben Kinder aus der Nachbarschaft die Motive für die Weihnachtsbeleuchtung entworfen, und sie sind so niedlich.

Kinder in Prag designen Weihnachtsbeleuchtung
Bild: instagram
Kinder in Prag designen Weihnachtsbeleuchtung
Bild: instagram

Eine kleine grosse Geste.

Good News: Schöne Bilder und gute Menschen
Bild: instagram

Wir wissen zwar nicht, aus welchem Jahrbuch dieses Bild stammt, ...

Good News und gute Bilder
Bild: reddit

... aber wir wissen: Es braucht mehr Tiere in der Schulklasse. Wenn auch nur zu Besuch.

Und falls sich jemand fragen sollte, was aus Katzen, die die Schulbank drücken, einmal werden könnte:

Gute Bilder, die glücklich machen
Bild: instagram

Ein mexikanisches Unternehmen rettete einen streunenden orangefarbenen Kater, stellte ihn als «Ingenieur Miauricio» ein und ernannte ihn zum Direktor für Emotionale Unterstützung.

Und hier sieht man Miauricio bei der strengen Arbeit:

Wer sich noch so freuen kann, wenn es schneit, hat gewonnen im Leben!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Die Geschichte über diese Superfans ist traurig und schön zugleich.

Good News: Schöne Bilder und gute Menschen
Bild: instagram

Fans eines türkischen Fussballclubs zollten einem Paar Tribut, das jahrelang begeistert die Spiele im Stadion verfolgte – bis sie eines Tages nicht mehr erschienen. Nach ihrem Tod wurden sie mit einem Foto auf der Tribüne geehrt.

Nein, DU weinst!

Kommentar
Ein Hoch auf dich! (Wenn du rücksichtsvoll bist)

Falls du mal wieder denkst, du seist zu alt, um etwas zu erreichen:

Gute Bilder für gute Laune
Bild: elpais

Rafael Aguirre, der 82-jährige mexikanische Einwanderer, der in Texas seinen Abschluss gemacht hat: Tausende Menschen sind bewegt von der Geschichte des aus Chihuahua stammenden Mannes, der in den Vereinigten Staaten alle Vorurteile über das Älterwerden, Migration und Bildung in Frage gestellt hat.

Die ganze Geschichte zum Nachlesen gibt es hier [El País, Englisch].

Dieser kleine Superheld, hingegen, steht noch am Anfang.

Gute Bilder für gute Laune
Bild: instagram

Das Foto vons einem ersten Schultag ist aber SOWAS von cool!

Wessen Herz würde da nicht dahinschmelzen?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Dieser Hund hat mich buchstäblich angelächelt.

Und ... 😪

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Also, wer hier nicht lächelt, ist wohl innerlich tot.

Weil es so schön ist, hier das ganze Video:

Not my child, but this video clip definitely made me smile!
byu/Objective_Pressure_3 inMadeMeSmile
Hast du auch etwas Gutes beizusteuern? Es darf auch gerne eine persönliche Geschichte sein. Wir freuen uns!

Mehr Gutes und Schönes:

Diese 18 Bilder und ihre Geschichten machen dich sofort glücklich 🥺😪
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bilder beweisen: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut
1 / 20
Bilder beweisen: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut

«Feuerwehrleute in Arizona löschen ein Feuer in Mexiko.» Von Reddit-User stepside79
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Alle Jahre wieder (herzig): die Kühe auf dem ersten Weidegang
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Netflix will ihre Stimmen für KI ohne Vergütung – Deutsch-Synchronsprecher streiken
Deutsche Synchronsprecher verweigern seit Januar 2026 die Zusammenarbeit mit Netflix. Der Grund: eine Vertragsklausel in Sachen künstlicher Intelligenz.
Aufgrund einer umstrittenen Vertragsklausel boykottieren deutsche Synchronsprecher derzeit die Zusammenarbeit mit Netflix. Diese Klausel würde dem Streaming-Dienst die Nutzung der Stimmaufnahmen für KI-Training ohne zusätzliche Vergütung erlauben.
Zur Story