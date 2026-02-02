Yay! Zeit für gute Gefühle! Bild: instagram/reddit/watson

Deprimiert? Diese 12 Szenen machen dich ratzfatz glücklich!

Ein Versuch kann nicht schaden. Hier kommt: eine Extra-Portion Liebe! ❤

Leute, wir brauchen mehr Good News, um in dieser kalten Welt diesem kalten Winter den Mut und die Motivation nicht zu verlieren!

Wir machen den Anfang – mit zwölf wundervollen Szenen, die Freude machen an der Welt. Aber Achtung: Auch hier werden wieder Zwiebeln geschnitten ...

Genau SO sollte Unterricht aussehen, dann macht er auch Spass.

In einer chinesischen Schule erklärten zwei Lehrerinnen ihren Schülerinnen und Schülern auf unterhaltsame und spannende Weise das Phänomen der statischen Elektrizität.

Das nennt sich wohl Schicksal.

Die brasilianische Sängerin Taty Girl überraschte ihr Publikum, indem sie während eines Konzerts den Einsatz von Feuerwerkskörpern unterbrach, um einen streunenden Hund in der Nähe der Bühne nicht zu erschrecken. Nachdem sie das Tier entdeckt hatte, das sie «Carmelo» nannte, kündigte sie an, aus Respekt vor ihm auf die Pyrotechnik zu verzichten – eine Geste, die vom Publikum mit Applaus und Anerkennung bedacht wurde. Die Künstlerin beschloss schliesslich, Carmelo zu adoptieren.

Die ganze Geschichte gibt es hier [Yahoo].

Die sind dazu noch um einiges hübscher als Schweizer Dorf-Weihnachtsbeleuchtungen.

In dieser Strasse in Prag haben Kinder aus der Nachbarschaft die Motive für die Weihnachtsbeleuchtung entworfen, und sie sind so niedlich.

Eine kleine grosse Geste.

Wir wissen zwar nicht, aus welchem Jahrbuch dieses Bild stammt, ...

... aber wir wissen: Es braucht mehr Tiere in der Schulklasse. Wenn auch nur zu Besuch.

Und falls sich jemand fragen sollte, was aus Katzen, die die Schulbank drücken, einmal werden könnte:

Ein mexikanisches Unternehmen rettete einen streunenden orangefarbenen Kater, stellte ihn als «Ingenieur Miauricio» ein und ernannte ihn zum Direktor für Emotionale Unterstützung.

Und hier sieht man Miauricio bei der strengen Arbeit:

Wer sich noch so freuen kann, wenn es schneit, hat gewonnen im Leben!

Die Geschichte über diese Superfans ist traurig und schön zugleich.

Fans eines türkischen Fussballclubs zollten einem Paar Tribut, das jahrelang begeistert die Spiele im Stadion verfolgte – bis sie eines Tages nicht mehr erschienen. Nach ihrem Tod wurden sie mit einem Foto auf der Tribüne geehrt.

Nein, DU weinst!

Falls du mal wieder denkst, du seist zu alt, um etwas zu erreichen:

Rafael Aguirre, der 82-jährige mexikanische Einwanderer, der in Texas seinen Abschluss gemacht hat: Tausende Menschen sind bewegt von der Geschichte des aus Chihuahua stammenden Mannes, der in den Vereinigten Staaten alle Vorurteile über das Älterwerden, Migration und Bildung in Frage gestellt hat.

Die ganze Geschichte zum Nachlesen gibt es hier [El País, Englisch].

Dieser kleine Superheld, hingegen, steht noch am Anfang.

Das Foto vons einem ersten Schultag ist aber SOWAS von cool!

Wessen Herz würde da nicht dahinschmelzen?

Dieser Hund hat mich buchstäblich angelächelt.

Und ... 😪

Also, wer hier nicht lächelt, ist wohl innerlich tot.

Weil es so schön ist, hier das ganze Video:

Hast du auch etwas Gutes beizusteuern? Es darf auch gerne eine persönliche Geschichte sein. Wir freuen uns!

