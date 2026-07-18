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Schlagerkomponist Ralph Siegel nach Koma wieder ansprechbar

ARCHIV - 20.07.2021, Bayern, F�ssen: Komponist Ralph Siegel blickt nach einer Fotoprobe f�r das Musical �Zeppelin� im Festspielhaus Neuschwanstein in die Kamera. Am 16. Oktober 2021 soll Ralph Siegels ...
Der Komponist Ralph SiegelBild: DPA

Schlagerkomponist Ralph Siegel nach Koma wieder ansprechbar

18.07.2026, 16:3618.07.2026, 16:36

Familie Siegel atmet auf: Nach schwerer Lungenentzündung ist Ralph Siegel wieder ansprechbar. Wie es dem Schlagerkomponisten jetzt geht und was Tochter Giulia über seinen Zustand schreibt.

Der 80-jährige Schlagerkomponist Ralph Siegel («Ein bisschen Frieden») ist nach Angaben seiner Familie nach einer schweren Lungenentzündung auf dem Weg der Besserung. «Das künstliche Koma konnte beendet werden und er ist wach», schrieb seine Tochter Giulia auf Instagram. «Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten grossen Schritt geschafft hat.»

Sein Halbbruder aus Berlin habe ihn mit einem Besuch überrascht, worüber er sich riesig gefreut habe. «Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage», schrieb die Tochter weiter auf Instagram.

Ende des Komas

Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf Ehefrau Laura Siegel vom Ende des künstlichen Komas berichtet. Damit sei «ein erster grosser Schritt geschafft», zitierte die Zeitung seine Frau. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte Laura Siegel die Angaben.

Der Instagram-Post der Familie Siegel.
Der Instagram-Post der Familie Siegel.Bild: screenshot instagram

Auf Instagram hatte Siegels Familie am 6. Juli über den Gesundheitszustand des Komponisten informiert. Demnach lag er im künstlichen Koma, konnte aber selbstständig atmen. Giulia Siegel hatte auf dpa-Anfrage die Echtheit des Beitrags bestätigt.

Siegel hat nach Angaben auf seinem Instagram-Account mehr als 3000 Lieder veröffentlicht, zu den bekanntesten zählen «Griechischer Wein» und «Ein bisschen Frieden» – der Titel, mit dem die Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann. In den vergangenen Jahren war Siegel mehrmals erkrankt, unter anderem an Krebs. (sda/dpa)

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