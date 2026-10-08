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Kirche mit nur noch einem Mitglied schliesst nach 300 Jahren

Eine Kirchengemeinde in Wales bestand nur noch aus einem Mitglied.
Eine Kirchengemeinde in Wales bestand nur noch aus einem Mitglied.Bild: Shutterstock

Kirche schliesst nach über 300 Jahren – sie hatte nur noch ein einziges Mitglied

Eine Kirche in Wales hat nach 305 Jahren seine Pforten geschlossen. Nur ein 86-Jähriger besuchte noch regelmässig den Gottesdienst.
08.10.2026, 16:1008.10.2026, 16:10

Die Tabernacle Chapel United Reformed Church im walisischen Rhayader hat ihre Türen am 20. September nach 305 Jahren für immer geschlossen. Es gab die Kirchgemeinde seit mehreren Jahrhunderten, doch sie verkleinerte sich immer mehr.

Laut «The Telegraph» blieb nur noch der Rentner Mike Bennett übrig. Er besuchte regelmässig den Gottesdienst und kam bereits mit 5 Jahren in die Kirche. Als er Teenager war, bestanden die Kirchgänger noch aus etwa 50 Menschen. Am Schluss blieb nur noch Bennett der Kirche treu.

Mehrere Aufgaben mit 86

Der 86-Jährige besuchte aber nicht nur den Gottesdienst, er übernahm auch mehrere Aufgaben, wie Orgelspielen oder die Pflege des Rasens. Zudem fungierte er als Generalsekretär, als Kanzelsekretär und zum Schluss sogar als Schatzmeister. Dies war dann am Schluss zu viel für den Rentner: «Ich kann einfach nicht mehr weitermachen», meint er zu der Zeitung.

Rhayader, Wales, RHAYADER, WALES - JUNE 29, 2021: Rhayader is a market town in Powys, within the historic county of Radnorshire. It`s a gateway to a massive complex of reservoirs and dams -The Elan Va ...
Rhayader ist ein 2000-Einwohner-Städtchen.Bild: www.imago-images.de

Die Kapelle, wie sie heute aussieht, entstand 1836. Zuvor traf sich die ursprüngliche Gemeinde in einem Bauernhaus.

(kek)

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