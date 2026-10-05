Das Bundeshaus während der Hauptprobe der Projektion Rendez-vous Bundesplatz im Oktober 2025. Bild: keystone

Bundeshaus wird zum Lebensraum für Igel, Ameisen und Steinböcke

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Das Bundeshaus bekommt tierische Gesellschaft: Igel, Eichhörnchen, Ameisen und Steinböcke bevölkern in diesem Herbst die Fassade. Die diesjährige Ausgabe von Rendez-vous Bundesplatz steht unter dem Motto «Natur pur» und erzählt von den Kreisläufen der Tier- und Pflanzenwelt.

Licht- und Tonkünstler aus Wien und Zürich gestalten die rund 30-minütige Show, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Das Spektakel ist demnach vom 17. Oktober bis zum 21. November zu sehen; täglich gibt es drei Aufführungen um 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine tragende Rolle spielt der Igel, das Tier des Jahres von Pro Natura. Die Naturschutzorganisation ist sogenannte Content-Partnerin der diesjährigen Ausgabe.

Die Natur sei «das Wichtigste, was wir haben», sagt Veranstalterin Brigitte Roux gemäss Communiqué. Das Zusammenspiel in der Natur bilde die Grundlage dafür, dass immer wieder Neues entstehen könne.

Rendez-vous Bundesplatz findet zum sechzehnten Mal statt, die erste Ausgabe gab es 2011. Das Ton- und Lichtspektakel lockt gemäss den Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen auf den Bundesplatz. (sda)