recht sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Rendez-vous Bundesplatz findet 2026 unter dem Motto "Natur pur" statt

KEYPIX - Das Bundeshaus wird waehrend der Hauptprobe der Projektion Rendez-vous Bundesplatz, Voyage, beleuchtet, fotografiert am Freitag, 17. Oktober 2025 in Bern. Erstmals werden einige Sequenzen des ...
Das Bundeshaus während der Hauptprobe der Projektion Rendez-vous Bundesplatz im Oktober 2025.Bild: keystone

Bundeshaus wird zum Lebensraum für Igel, Ameisen und Steinböcke

05.10.2026, 14:0505.10.2026, 14:05

Das Bundeshaus bekommt tierische Gesellschaft: Igel, Eichhörnchen, Ameisen und Steinböcke bevölkern in diesem Herbst die Fassade. Die diesjährige Ausgabe von Rendez-vous Bundesplatz steht unter dem Motto «Natur pur» und erzählt von den Kreisläufen der Tier- und Pflanzenwelt.

Licht- und Tonkünstler aus Wien und Zürich gestalten die rund 30-minütige Show, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Das Spektakel ist demnach vom 17. Oktober bis zum 21. November zu sehen; täglich gibt es drei Aufführungen um 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine tragende Rolle spielt der Igel, das Tier des Jahres von Pro Natura. Die Naturschutzorganisation ist sogenannte Content-Partnerin der diesjährigen Ausgabe.

Die Natur sei «das Wichtigste, was wir haben», sagt Veranstalterin Brigitte Roux gemäss Communiqué. Das Zusammenspiel in der Natur bilde die Grundlage dafür, dass immer wieder Neues entstehen könne.

Rendez-vous Bundesplatz findet zum sechzehnten Mal statt, die erste Ausgabe gab es 2011. Das Ton- und Lichtspektakel lockt gemäss den Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen auf den Bundesplatz. (sda)

Mehr zum Thema:

Französisch ab Primarschule: Mit diesen 2 Vorschlägen löst der Bundesrat eine Debatte aus
Französisch ab Primarschule: Mit diesen 2 Vorschlägen löst der Bundesrat eine Debatte aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Klimabewegung besetzt Bundesplatz
1 / 11
Klimabewegung besetzt Bundesplatz
Hunderte Klimaaktivisten haben am frühen Montagmorgen den Bundesplatz besetzt.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pro-Palästina-Kundgebung: Menschen wickeln sich in Leichentücher
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Nicht mehr rekonstruierbar»: Die rätselhaften Lücken im Mengele-Dossier
Im veröffentlichten Dossier des Nachrichtendiensts fehlen Dokumente zu einer brisanten Episode aus dem Jahr 1961. Weshalb, kann der Nachrichtendienst nicht sagen.
Die Veröffentlichung des Dossiers über den NS-Kriegsverbrecher und KZ-Arzt Josef Mengele durch den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sorgte weltweit für Schlagzeilen. Im Inland konzentrierte sich die Kritik in den letzten drei Wochen auf einige geschwärzte Namen, Geburtsdaten und Adressen. Von «Zensur» war die Rede, der «Tages-Anzeiger» schrieb von einer «Blamage für den NDB».
Zur Story