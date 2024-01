«Fauda» in echt: Israelischer Netflix-Star nach Kriegsverletzung aus Klinik entlassen

Hauptfigur der Erfolgsserie ist Doron Kabilio, gespielt vom israelischen Schauspieler Lior Raz (51), der zudem als Drehbuchautor massgeblich an der Produktion der bislang sechs Staffeln beteiligt war. Er spielt ebenfalls einen Antiterror-Spezialisten und war auch im wahren Leben Mitglied einer israelischen Spezialeinheit. Und auch Raz rückte nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 ins israelische Militär ein und war unter anderem in der Stadt Sderot im Einsatz, um dort Einwohner zu evakuieren.

Um was geht es in «Fauda»?

Amedi, Reservist im Ingenieurkorps, war nach Medienberichten bei einer Explosion an einem Tunnelschacht verletzt worden. «Die Dinge, die wir dort gefunden haben, haben uns den Schlaf geraubt», sagte Amedi, mit dem linken Arm in einer Binde. Er sprach dabei über den «Umfang und die Tiefe des Tunnelsystems sowie die speziellen Waffen, die wir dort gefunden haben».

Der Schauspieler Idan Amedi, bekannt für seine Rolle in der Netflix-Serie «Fauda», während einer Pressekonferenz im Sheba Medical Center in Ramat Gan, Israel.

Der Schauspieler Idan Amedi, bekannt für seine Rolle in der Netflix-Serie «Fauda», während einer Pressekonferenz im Sheba Medical Center in Ramat Gan, Israel. Bild: keystone

Postulat fordert kostenlose Schliessfächer für Obdachlose in Zürich

Obdachlose in der Stadt Zürich sollen ihr Hab und Gut in einem städtischen Schliessfach unterbringen können. Dies fordern Grüne und AL in einem Postulat, das am Donnerstag publiziert worden ist.